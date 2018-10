Antallet af fremmødte til dagens mindeoptog for Kim Larsen har overskrædet det forventede antal med flere tusind.

»Den aftale vi havde med arrangøren lød på, at der ville komme lidt færre mennesker end det antal der er kommet. Vi skal bruge hele torvet og sidegader, for at få plads til alle,« fortæller pressevagt ved Københavns Politi, Jesper Bangsgaard.

Derfor anbefaler politiet, at man ikke stopper ved Gammel- og Nytorv.

»Vi anbefaler vi, at man slutter turen af med at gå videre, da pladsen er trang på Gammel- og Nytorv.« siger Jesper Bangsgaard.

Lige nu er de første ankommet til Ny- og Gammeltorv, mens dem der går bagerst først lige er nået over Langebro.

Dog har der ikke været nogle problemer forbundet med optoget.

»Det forløber lige nu stille og roligt. Der er ingen skubben og massen - og heller ikke andre konflikter,« fortæller pressevagten.

Opdateres...