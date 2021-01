Det har været isnende koldt de sidste par dage. Så koldt, at der nu er kommet is på Søerne i København.

Det får nu Københavns Politi til at udsende en advarsel til borgerne.

'Alt færdsel på isen – på søerne I København – er FORBUDT,' skriver Københavns Politi på Twitter.

For at understrege pointen skriver politiet ordet forbudt med store bogstaver.

'Det er forbundet med livsfare, idet isen ikke er sikker – så I bedes venligst undlade dette,' fortsætter Københavns Politi.

Inden længe kommer der ifølge DMI et vejrskifte, som nok vil få isen på Søerne i det indre København – og andre søer rundt om i landet – til at forsvinde igen.

I løbet af søndag aften og nattet presser der sig dog nogle frontsystemer på. Med skyer og nedbør. Og det vil sende de natlige temperaturer lige op og balancere omkring de nul grader.

»De to næste nætter får vi stadig nattefrost, men så begynder en sydvestlig vind at gøre det temmelig blæsende, og så vil nattetemperaturen komme lige op over frysepunktet,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Klaus Larsen, til B.T.

Dagstemperaturerne ser også ud til at ryge på den pæne-plusside i de kommende dage, hvilket vil være med til at få den sidste sne, der måtte lige, til at forsvinde. Og torsdag kan de endda nå helt op på 10 plusgrader.