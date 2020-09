Larm, skrald og fulde folk skal være fortid i dele af det indre København.

Det mener overborgmester Frank Jensen (S), som i en nyt forslag lægger op til, at der skal være forbud mod at sælge alkohol i bestemte områder i Indre By efter klokken 20.00. Desuden skal der slås hårdt ned på larm og skrald i byen.

Bøder kan komme på tale, lyder det i forslaget.

Det kan man læse i en pressemeddelelse fra Københavns Kommunes Økonomiforvaltning. Frank Jensen er afsender.

»København er en fantastisk og levende by, og det er dejligt! Men det skal være rart at bo her og besøge byen på alle tider af døgnet. Vi har set, at generne fra nattelivet i København i bestemte områder af byen, især i Indre By, blev alt for store - med mere larm, mange fulde mennesker i gaden og helt uacceptable voldsepisoder.«

»Festen i gaden har simpelthen taget overhånd. Det skal vi have gjort op med,« siger overborgmester Frank Jensen (S) i pressemeddelelsen.

Helt konkret ønsker overborgmesteren, at der skal indføres såkaldte 'nattelivszoner' i de større danske byer. Og her nævnes specielt Indre By i København.

I de nattelivszoner skal det ikke være muligt at købe alkohol i kiosker, butikker mv. efter klokken 20.00.

Desuden skal andre ansatte i kommunen have lov til at udstede bøder, hvis der er for meget larm eller der bliver svinet med skrald. Det gælder blandt andet parkmedarbejdere og kommunens støjvagter, skrives det.

De skal have samme hjemmel til at udskrive bøder for larm eller for at smide skrald, som parkeringsvagter i dag har det for parkeringsovertrædelser.

Det skal afhjælpe et ellers travlt optaget politi, lyder det.

»Politiet gør allerede et kæmpe arbejde, og det er klart, at de ikke kan være overalt. Samtidig har vi allerede medarbejdere i byens gader, parker og ved havnen, som kan hjælpe med at sikre, at folk ikke sviner og larmer. Dem skal vi give et ekstra redskab til at sikre en rolig og ren by,« siger Frank Jensen.

Dermed ønsker han at vende tilbage til reglerne for liberaliseringen af lukkeloven i 2005.

Her var det ikke muligt at sælge drikkevarer med mere end 2,8 procent alkohol mellem klokken 20.00-06.00.

Overborgmesterens forslag er nu givet videre til justitsministeren.