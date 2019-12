For rigtig mange københavnere er det kommet som en slem overraskelse, at den nye metro ved navn Cityringen M3 lukker ned i to uger i januar.

Selvom mange formentlig har bandet over beslutningen, så er der dog håb til de københavnere, som ikke gider tage cyklen rundt i byen.

Der indsættes nemlig metrobusser på en stor del af den strækning, hvor Cityringen ellers kører.

Ved 14 af Cityringens 17 stationer kan man fange en bus, som i myldretiden kommer til at køre hvert fjerde minut. Og det gør sig som Cityringen gældende i begge retninger.

Sådan kommer metrobusserne til at køre, når den nye Cityring M3 lukker helt ned i to uger i januar. Foto: Din Offentlige Transport Vis mere Sådan kommer metrobusserne til at køre, når den nye Cityring M3 lukker helt ned i to uger i januar. Foto: Din Offentlige Transport

På grafikken her i artiklen kan man se, hvor metrobusserne kommer til at køre.

Man skal dog finde alternative rejsemetoder, ved de sidste tre stationer, som er Aksel Møllers Have, Nørrebro og Skjolds Plads.

Ved disse stationer opfordres man dog til at benytte sig af de almindelige busser eller S-tog, som kører herfra, i stedet.

Den komplette lukning af M3 kommer til at finde sted fra søndag 12. januar til søndag 26. januar.

Og det er her, de omkring en million ugentlige brugere af M3 må finde alternative midler til at komme frem.

Forklaringen på nedlukningen af den nye metro er, at den københavnske metro snart skal udvides med M4-linjen til Nordhavn. Og derfor skal styresystemerne opdateres.

I en orientering til Folketinget beskrev Metroselskabet, at den komplette nedlukning i to uger, var den 'mindst ringe' løsning, da alternativet, som er en længere periode med lukninger om natten, ville skabe for stor usikkerhed blandt kunderne.

På trods af nedlukningen så kommer metrokunderne dog fortsat til at betale det såkaldte 'kvalitetstillæg' for at benytte sig af den nye metro med deres Rejsekort. Det kan du læse mere om her.