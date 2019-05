»Der er nogen, der har brokket sig, og det synes jeg er irriterende. Du kan jo ikke få en ny metro, uden at det larmer.«

Filmmanden Erik Clausen var sammen med resten af Vesterbros borgere lørdag formiddag en tur på Enghave Plads for at se den nye metrostation, som bliver en del af Københavns nye cityring.

77-årige Clausen har fulgt byggeriet tæt og var meget imponeret, da han kom op til overfladen.

»Det er jo nærmest en katedral. Det bliver fantastisk at kunne gå ned på gaden og køre direkte til den anden ende af byen. Det er jo som at være i Paris,« lød det begejstret.

Åbent hus på Metrostation Enghave Plads Stemningsbilleder og rundspørge Erik Clausen Foto: Nils Meilvang Vis mere Åbent hus på Metrostation Enghave Plads Stemningsbilleder og rundspørge Erik Clausen Foto: Nils Meilvang

Den nye cityring har været længe undervejs. Det var oprindeligt meningen, at de nye metrostationer skulle åbne i december sidste år, men siden er det blevet udskudt flere gange og kostet 165 millioner kroner ekstra.

Da der lørdag blev lukket op for offentligheden til et kig på stationen på Enghave Plads, fortalte metro-arbejderne, at man håbede, at de nye tog ville begynde at køre fra september.

»Folk siger, de ikke har kunne sove for byggeriet. Det er jo noget vrøvl, for alle soveværelser her i kvarteret vender ind mod gården. Men det er jo den danske folkesport at brokke sig,« tilføjede Erik Clausen, før han gik videre.

Nede i metroen var der fyldt med nysgerrige københavnere, der iført gule veste og sikkerhedshjelm kunne inspicere den nye station, som er blevet udsmykket med røde teglsten.

Skuespiller Rasmus Botoft var også nede og se den nye metrostation. Foto: Nils Meilvang Vis mere Skuespiller Rasmus Botoft var også nede og se den nye metrostation. Foto: Nils Meilvang

»Den er ret flot. Det er dejligt, at de nye stationer bliver forskellige. Det har været lidt kedeligt, at de gamle var helt ens,« lød det fra skuespiller Rasmus Botoft, der også er lokal Vesterbro-borger og nabo til den nye station.

Han synes, det har været lidt hårdt at leve midt i byggerodet, og fortæller, at der i starten var meget larm og støv, men at det ikke har været så slemt de sidste par år.

»Vi glæder os virkelig til, at pladsen åbner. Det er jo helt vildt fedt at kunne få lov til at stå her i dag. Jeg har ikke brugt den eksisterende metro så meget, fordi jeg cykler, men jeg kommer helt sikkert til at bruge den nye, når vi jo bor lige ud til den,« lød det fra Rasmus Botoft.

Det var ved fremvisningen af den nye metrostation svært at finde negative holdninger. De lokale borgere var nysgerrige og spændte på, hvad der har gemt sig bag det store grønne bygge-hegn i så mange år.

Den nye station på Enghave Plads. Foto: Nils Meilvang Vis mere Den nye station på Enghave Plads. Foto: Nils Meilvang

»Vi kommer jo nærmest til at savne den grønne mur,« sagde 27-årige Kristine Ravn, der sammen med sin kæreste var taget på metro-besøg.

»Det har været spændende at følge, og det bliver meget nemmere at kunne komme til Østerbro med det offentlige nu,« tilføjede hun.

46-årige Peter Gelting havde sin otte-årige søn Storm med ned i den nye metro. Også de var begejstrede for den nye station.

»Jeg tror, det liver op for cafeerne og specialforretningerne, der har haft det lidt svært, men jeg synes, man har håndteret det rigtig godt, og det ser jo ret flot ud,« lød det fra Peter Gelting.

»S-togene kører så langsomt, så jeg glæder mig til, at metroen kører,« tilføjede otte-årige Storm.

Se hvordan den nye station på Enghave Plads ser ud i videoen øverst.