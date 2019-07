Den skulle først åbne til efteråret, men københavnerne har fra i dag klokken 14 fået en ny bro.

Der er tale om Lille Langebro, som nærmest ud af det blå er blevet tilgængelig for byens fodgængere og cyklister, efter broen ellers i første omgang var ramt af uheld og blev forsinket.

Enhedslistens vikarierende teknik- og miljøborgmester, Karina Vestergård Madsen er glad for at kunne tilbyde hovedstadens indbyggere en ny vej over havnen, lyder det i den pressemeddelelse, der melder om broens pludselige tilgængelighed.

Broen er en gave til Københavns Kommune fra Realdania By og Byg, som er bygherre på broen.

Pressefoto: Michael Levin, Realdania By og Byg

»Lille Langebro er en flot gave til byen, og den bliver et stort plus for København. Broen vil give cyklister og fodgængere en tryg og hurtig forbindelse over havnen, og samtidig vil broen i sig selv blive et tilløbsstykke på samme måde som vores andre cykelbroer. Endelig kommer broen til at styrke den rekreative anvendelse af havnen yderligere,« siger Karina Vestergård Madsen.

Broen skulle oprindeligt have åbnet allerede i foråret 2018.

Men brosektionerne gik i stykker, da en kran tabte dem i forbindelse med, at de skulle lastes på en pram i Rotterdam.

Men siden er arbejdet gået stærkt, og nu kan forventeligt 10.500 cyklister og fodgængere dagligt komme over vandet mellem Langebro og Knippelsbro.