Der forventes 9000 passagerer dagligt i landets største lufthavn i weekenden, hvorefter det vil dale.

Alle fra udlandet skal fra lørdag gennem samme kontrolpunkt i Københavns Lufthavn kaldet finger C.

Og alle skal paskontrolleres.

Det oplyser lufthavnen ved et pressemøde, hvor flere medier er til stede.

- Det er en måde for os at styre det på logistisk, men også fordi vi skal mindske situationer med risiko for smitte.

- Der vil opstå situationer i løbet af det næste døgn, hvor der vil være kø for indrejsende, siger Rasmus Skovsgaard fra Københavns Politi.

Danmark har lukket grænserne for andre end danske statsborgere og borgere, der har et "anerkendelsesværdigt formål" fra klokken 12.

Efter klokken 12 vil 140 fly og omkring 9000 passagerer ankomme til lufthavnen lørdag. Søndag vil der være 250 fly og 9000 passagerer.

Hvis der kommer rejsende, der er smittede med coronavirus, så er myndighederne beredt.

- Så er det sundhedsmyndighederne, og så vil de blive håndteret på samme måde, som det er sket de sidste to-tre uger.

- Står vi med syge, så kører vi det setup, vi normalt gør, siger Rasmus Skovgaard.

Flere borgere har dog på sociale medier givet udtryk for, at de ikke blev standset de seneste uger, selv hvis medpassagerer har hostet eller nyst.

Der er stadig flere afgange ud af landet, oplyser sikkerhedschef i Københavns Lufthavn Johnnie Müller.

- Men antallet af rejsende er meget nedadgående. Vi har mistet omkring 75 procent af den daglige trafik.

- Jeg tror, mange vil hjem nu. Vi kan se de her volumen i dag og i morgen, men i næste uge vil det nok falde, siger sikkerhedschefen.

