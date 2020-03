Der har været for mange folk samlet på samme sted i lufthavnen, og derfor indføres skrappere tiltag.

Københavns Lufthavn har fået påbud fra politiet for ikke at holde afstand mellem folk.

Derfor vil lufthavnen nu holde fly tilbage og sætte "betydeligt mere" personale til at forklare folk ved bagagebåndene, at de bør holde afstand.

- Vi skal meget stærkt beklage, at vi ikke har været gode nok indtil videre, siger lufthavnens sikkerhedschef, Johnnie Müller.

Flyene skal holdes tilbage i op til et kvarter. Det skal ske, for at der ikke er for mange personer samlet på samme tid ved eksempelvis bagagebånd.

Københavns Politi vil samtidig overtage en del af operationen i lufthavnen. Man vil eksempelvis kunne se betjente, der bærer megafoner.

