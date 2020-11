Københavns Lufthavn (CPH) vil finde besparelser svarende til cirka 325 fuldtidsstillinger om året.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelese med regnskabet for tredje kvartal.

Regnskabet viser nemlig et voldsomt tab, der skyldes det enorme dyk i rejseaktivitet, som coronavirusset har medført.

»CPH realiserede således et underskud før skat på DKK 453,6 mio. for årets første tre kvartaler. Til sammenligning fik lufthavnen i samme periode af 2019 et overskud før skat på DKK 1.065,3 mio.,« skriver lufthavnen i en pressemeddelelse.

