Forsinkelser og aflysninger.

Det har været menuen i Københavns Lufthavn i en længere periode, og der er ingen udsigt til at det stopper.

Fredag fik det Norwegian til at true med, at de var begyndt at kigge på muligheden for at afvikle flyafgange fra andre steder end Københavns Lufthavn.

De klagede til den danske regering, og det har fået Københavns Lufthavn op af stolen og reagerer på truslen fra Norwegian. Det skriver TV 2.

Det er Københavns Lufthavnes administrerende direktør, Thomas Woldbye, der er ude og reagerer. Han mener, at konflikten kan få større og mere vidtgående konsekvenser.

Han mener derfor, at politikerne bør skride ind.

»Hvis vi ikke kommer videre, må dem, der ejer selskabet, gå ind og sige: Nu skal vi finde en løsning. Det er simpelthen ikke acceptabelt, hverken økonomisk eller for de passagerer, der bliver ramt af det her, at vi ikke får det løst,« siger Thomas Woldbye.

Bare i april blev over en million mennesker ramt af forsinkelser, mens 60.000 passagerer oplevede, at deres fly blev aflyst.

Hele postyret skyldes mangel på flyveledere, der har ført til en konflikt mellem Naviair, der styrer trafikken i det danske luftrum, og flyvelederne. Naviair ønsker blandt andet, at medarbejderne tager ekstravagter.

Samtidig mener flyverlederne, at ekstravagterne har fået for stort et omfang. De har udtalt, at de har taget over 1500 ekstravagter det seneste år.

Manglen på flyveledere skyldes blandt andet afskedigelser under coronakrisen. Her var der ikke samme behov for flyveledere som nu.

Thomas Woldbye kalder derfor på en hurtig handling – gerne i morgen eller i næste uge.

Men trods massive problemer, så kommer transportminister Thomas Danielsen ikke til at blande sig i konflikten. Det har han tidligere sagt ifølge DR.

»Det er en sag mellem arbejdsmarkedets parter, og spørgsmål om løn og ansættelsesvilkår bør klares i overenskomstforhandlingerne, som er næste år. I forhold til den nuværende situation har jeg en klar forventning om, at parterne løfter deres ansvar og finder en holdbar løsning, så passagererne ikke får unødvendige gener,« lød det i en udtalelse fra ministeren.