Skal du ud at rejse i weekenden?

Så skal du mens pakker shorts, solcreme og klipklapper, også huske din gode tålmodighed.

Københavns Lufthavn forventer nemlig, at der vil være mange rejsende i denne weekend og i helligdagene – og det betyder lange køer ved security.

»Danskerne har opsparret deres rejselyst, og vi forventer, at der vil blive rygende travlt i weekenden,« siger Lise Ageley Kürstein, der er presse- og kommunikationschef hos Københavns Lufthavn.

Allerede kl. 10 i dag begyndte køen at være lang til sikkerhedskontrollen. Vis mere Allerede kl. 10 i dag begyndte køen at være lang til sikkerhedskontrollen.

Allerede fredag har der været små perioder af travhed og kø ved sikkerhedstjekket, og det forventes, at den vil blive lang igen omkring klokken 20 fredag aften.

Derfor lyder opfordringen også fra lufthavnen, at rejsende skal komme i rigtig god tid.

»Skal man flyve indenrigs, skal man komme minimum to timer før, og hvis det er udenrigs, taler vi om minimum tre timer,« siger pressechefen.

Udover at komme i god tid, opfordrer lufthavnen til, at man tjekker ind hjemmefra og tænker over, hvordan man pakker sin bagage.