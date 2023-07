Det er ingen hemmelighed, at Københavns Lufthavn på grund af mangel på flyveledere de seneste måneder på tidspunkter har været præget af nærmest kaotiske tilstande, hvad angår forsinkelser og aflysninger.

Og det har nu sikret lufthavnen en topplacering på en kedelig liste.

Således skriver Finans på baggrund af tal trukket af Airhelp for Bloomberg, at lufthavnen i Kastrup lander på en tredjeplads over de ti lufthavne i Europa med flest forsinkelser eller aflysninger i juni.

Faktisk lå risikoen for, at passagerer enten måtte vente over et kvarter på deres afgang eller helt se den aflyst, på 50,9 procent i juni.

Kun i London Gatwick Airport og Lisbon Humberto Delgado Airport stod det sidste måned værre til. Her lyder procenttallene på henholdsvis 54,1 og 51 procent.

I et svar til Finans understreger Københavns Lufthavn, at den ærgerlige placering er et udtryk for, hvor store konsekvenser manglen på flyveledere har haft.

Samtidig understreger man, at der på baggrund af den midlertidige aftale mellem Naviair og flyvelederne er sket en 'normalisering', hvilket vil sige, at 75 til 85 procent af alle afgange nu går til tiden.