Onsdag middag gik Menzies Aviations bagageportører i Københavns Lufthavn til fagligt møde og nedlagde deres arbejde.

Menzies Aviation tager sig blandt andet af bagage for nogle af Norwegian, Finnair og British Airways afgange.

Det oplyser Københavns Lufthavns pressechef Kenni Leth til TV 2.

Det betyder, at passagerer risikerer, at deres bagage bliver eftersendt.

Man risikerer også, at det tager længere tid at indlevere og få udleveret sin bagage i lufthavnen.

Onsdag blev flere afgange forsinket på grund af arbejdsnedlæggelsen. Man havde indsat ledende personale, der ikke er medlem af fagforeningen til at håndtere bagagen.

Men ved 19-tiden begyndte forsinkelserne at ramme de rejsende.

Det ledende personale kunne ikke længere følge med trafikken.

»Vi ser, at der er ventetid, og at de ledende medarbejdere, der har været sat ind, ikke kan servicere i det tempo, som flyene og bagagen kommer ind,« sagde Kenni Leth til B.T.

Medarbejderne, der sidder til fagligt møde, er organiseret hos 3F Kastrup. Det er uklart, hvor længe det faglige møde fortsætter.

Hos 3F Kastrup ved de kun, at der er tale om et arbejdsmiljøspørgsmål, og at tillidsrepræsentanterne er i dialog med ledelsen.