FBI efterforsker en mystisk sag, hvor en mand var kommet med et fly fra København til Los Angeles uden billet eller pas.

Nu udtaler Københavns Lufthavn sig i sagen.

»Vi kan bekræfte, at en mand var med det pågældende fly, selvom vedkommende ikke havde billet eller pas,« siger Københavns Lufthavns presse- og kommunikationschef Lise Agerley Kürstein i et mailsvar til B.T.

Manden – som har israelsk og russisk statsborgerskab – landede i Los Angeles 4. november, men blev stoppet i grænsekontrollen, hvor han ikke kunne fremvise den nødvendige identifikation og forsøgte at afgive en falsk forklaring.

»Han husker ikke, hvordan han kom ombord på flyet i København. Han ville heller ikke forklare, hvordan han var kommet til København, eller hvad han lavede der,« skriver FBI-agenten, som afhørte manden, i retsdokumenterne ifølge Fox News.

Den mystiske sag rejser flere spørgsmål – og bliver taget meget seriøst af Københavns Lufthavn.

»Vi kan se på vores overvågning, at han er kommet igennem uden en gyldig billet,« fortæller Lise Agerley Kürstein.

Hun kan umiddelbart ikke komme i tanke om fortilfælde, hvor blinde passagerer har skaffet sig adgang til et fly i Københavns Lufthavn.

»Vi tager sagen meget alvorligt, og den vil indgå i det arbejde, vi løbende har med at justere og skærpe vores retningslinjer for at forbedre sikkerheden,« lyder det fra presse- og kommunikationschefen.

FBI er i gang med at efterforske sagen i USA, hvor den israelsk-russiske mand er tilbageholdt af myndighederne og efter planen kommer for retten kort før nytår.

»Københavns Lufthavnen har stillet vores billede- og videomateriale til rådighed for myndighederne, der efterforsker sagen,« udtaler Lise Agerley Kürstein.

Mandens opførsel under flyveturen var også usædvanlig, idet han ifølge retsdokumenterne skiftede sæde flere gange, skulle have bedt om to måltider ved hver servering og forsøgt at tage chokolade, som tilhørte besætningsmedlemmerne.