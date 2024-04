Fra Københavns Lufthavn er fordømmelsen skarp.

»Det er vores omdømme, vores brand, som bliver misbrugt til svindel,« siger kommunikations- og pressechef Lise Agerley Kürstein TV 2 Kosmopol.

For lufthavnen bliver brugt som lokkemad i et fupnummer, hvor man tilsyneladende kan købe ualmindeligt billige uafhentede kufferter.

Til bare ti kroner.

Det har dog intet med Københavns Lufthavn at gøre, hvilket man også herfra har gjort opmærksom på via Facebook.

»På siderne bliver du opfordret til at købe kufferter til billige priser, og selv om det lyder som et godt tilbud, vil vi på det kraftigste anbefale, at du ikke køber noget fra siderne,« lyder det her:

»De er nemlig falske og på ingen måde associeret med Københavns Lufthavn. Vi har naturligvis anmeldt siderne til Facebook og forventer, at de bliver lukket hurtigst muligt.«

Lise Agerley Kürstein fortæller dog, at siderne godt nok bliver lukket, men inden længe dukker der nye op.

Her ses et fupopslag fra 'Kastrup Terminal'. Foto: Facebook Vis mere Her ses et fupopslag fra 'Kastrup Terminal'. Foto: Facebook

I øjeblikket kan man hos Facebook-profilen 'Kastrup Terminal' således finde mange af de lidt for gode kufferttilbud.

»Lufthavnen har besluttet at sælge mistet bagage, der har været opbevaret i mere end 6 måneder, til den symbolske pris af 16 NOK«, står der, og der bliver også fristet med »gratis forsendelse i Danmark«.

Men selvom der slutteligt står »for at bestille, gå til lufthavnens hjemmeside« ved et link, fører det altså ikke til København Lufthavns hjemmeside.

Hvis den rette ejermand til mistede kufferter i Københavns Lufthavn ikke kan findes, bliver de i øvrigt afleveret på hittegodskontoret.