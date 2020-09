Københavns Kommune opfordrer nu alle dens chefer til at sende administrative medarbejdere hjem.

Det oplyser Københavns Kommune.

Det sker, efter at sundhedsmyndighederne og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde mandag opfordrede til at virksomheder og kommuner i 18 kommuner arbejder hjemmefra.

Københavns Kommunes overborgmester Frank Jensen (S) oplyser, at opfordringen til at administrative medarbejdere arbejder hjemmefra som udgangspunkt vil gælde de næste 14 dage.

Herefter vil myndighederne revurdere situationen.

- Vi gør det på opfordring af Sundheds- og Ældreministeriet.

- Det er selvfølgelig et forsøg på at gøre alt, hvad vi kan for at få knækket stigningen i smitte i blandt andet vores by, siger Frank Jensen.

Frank Jensen vil ikke komme ind på, hvor mange medarbejdere opfordringen gælder, men han påpeger, at det ikke bliver medarbejdere i borgerkontakt.

- Vi er jo ikke i nødberedskab, som vi var tidligere.

- Vi skal holde kommunen oppe at køre og holde alle funktioner i gang. Vi skal drive vores daginstitutioner, skoler, ældreomsorg, socialomsorg, vores borgerservice og vores jobcenter. Alt det skal kunne køre, siger Frank Jensen.

Frank Jensen understreger, at det bliver op til den enkelte leder, at bestemme hvilke medarbejdere der skal sendes hjem.

Også Ballerup Kommune oplyser, at cirka halvdelen af kommunens medarbejdere vil komme til at arbejde hjemmefra.

Det gælder særligt medarbejdere i administrative stabsfunktioner uden direkte borgerkontakt og kommer ligesom i Københavns Kommune til at gælde i 14 dage.

Mandag oplyste Odense Kommune ligeledes, at de vil sende medarbejdere hjem.

Stadsdirektør i Odense Kommune Stefan Birkebjerg Andersen oplyser, at det drejer sig om op mod 2000 kommunale medarbejdere.

/ritzau/