På Københavns Rådhus er der en klar politisk målsætning om, at Danmarks hovedstad - for beboere og turister - skal være verdens bedste cykelby.

Alligevel står Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) stejlt på bremsen i forhold til at give Copenhagen Bicycles - som hvert år udlejer cykler til tusindvis af turister - lov til at opstille deres cykler på et lille tomt grusareal ved Inderhavnsbroen i Nyhavn. Cyklerne er simpelthen for grimme, lyder en del af forklaringen.

Det og mere fremgår af et svar fra TMF til Yael Bassan, som ejer Copenhagen Bicycles.

Hun har ansøgt Københavns Kommune om plads til at have 10 eller flere cykler stående.

Yael Bassan fremviser, hvor meget 10 cykler fylder på pladsen foran Copenhagen Bicycles ved Nyhavn i København. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Ifølge Yael Bassan vil omsætningen for 10 ekstra cykler kunne betale en fuldtidsansat i seks måneder.

Dermed er det - med hendes egne ord - ikke alene godt for turismen og miljøet, det flugter også med overborgmester Frank Jensens erklærede målsætning om, at Københavns Kommune skal være mere erhvervsvenlig.

»Som jeg ser det, er det helt absurd, at jeg ikke kan få lov til at leje et lillebitte stykke af pladsen, som alligevel ikke bliver brugt til noget. Og jeg forstår det slet ikke, når man fra kommunens side - i hvert fald udadtil - har et ønske om at være verdens førende cykelby med fokus på grøn omstilling,« siger Yael Bassan, som med Copenhagen Bicycles modtog Københavns Erhvervspris 2018 for blandt andet at gøre cyklen til det oplagte transportmiddel og dermed gøre byen grønnere.

I afslaget fra TMF vurderes det, at 'opstilling/udstilling af (udlejnings-)cykler eller andre løse genstande ville skabe et uordentligt indtryk det konkrete sted, og at det ville skæmme områdets æstetik og den opstillede skulptur, foruden at det ville kunne påvirke fremkommeligheden i området.'

Området, som Copenhagen Bicycles ansøger om at leje på pladsen, er den lille firkant til højre i billedet. Tæt på dér, hvor bilerne står parkeret, og dermed længst væk fra vandet. Foto: Jens Nørgaard Larsen

'Endvidere vurderer vi, at der ikke er grund til at afvige fra den forudsatte æstetik for byrummet, som fremgår af den vedtagne lokalplan, som bl.a. ikke tillader genstande i kajkantzonen.'

Området, som Yael Bassan anmoder om at udstille sine cykler på, ligger i den modsatte ende af kajkantzonen. Tættest på land.

»Hvordan kan de sige, at cyklerne er for grimme - eller vil ødelægge det æstetiske udtryk - når der i forvejen er sat cykelstativer op lige ved siden af. Og at deres egne bycykler også står på pladsen lidt længere nede,« spørger Yael Bassan.

Tilladelsen til Copenhagen Bicycles samt andre lignende aktører skulle have været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 1. oktober, men blev i sidste øjeblik pillet af dagsordenen.

Nu har Finn Rudaizky fra Dansk Folkeparti, som er medlem af Teknik- og Miljøudvalget, foreslået, at man i udvalget pålægger TMF at udarbejde en indstilling til politisk godkendelse af Yael Bassans forslag. Det er på dagsordenen den 17. december.

»Overordnet set er det her et udtryk for, at man fra Københavns Kommunes side holder fine taler om at gøre byen mere cykelvenlig og samtidig skaffe flere arbejdspladser. Men når alt kommer til alt, har man en erhvervsfjendtlig holdning, hvor man lever i en svunden tid, hvor der ikke er harmoni med de holdninger, man fremfører udadtil,« siger Finn Rudaizky.

Over for B.T. understreger han, at han ikke kan se, hvordan de 10 ekstra cykler på pladsen skulle kunne genere nogen.

»Der er masser af plads dernede, og forslaget flugter godt med, at man fra kommunens side har et ønske om at gøre byens pladser anvendelige for offentligheden.«

Et andet af kommunens argumenter for afslaget til Copenhagen Bicycles går på, at pladsen skal være fri til gennemgang eller til at opholde sig på. Ifølge Yael Bassan er der ingen, der bruger pladsen til at opholde sig på. »Der er jo ingen, der gider at sidde på en grusplads,« siger hun. Foto: Jens Nørgaard Larsen

I et skriftligt svar til B.T. skriver teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, at Enhedslisten - som hun selv repræsenterer - tidligere har været klar til at stille samme forslag, og at hun nu er klar til at kigge på forslaget igen:

'Jeg synes, det giver bedst mening at lave retningslinjer for alle i stedet for at enkeltsagsbehandle, men jeg ser frem til at vende sagen i udvalget, så vi kan se, om der er opbakning til at give Yael mulighed for at benytte det kommunale areal, uden at det fx går ud over fremkommeligheden.'