Københavns Kommune har passeret 20 smittede per 100.000 indbyggere og vil nu teste 8000 ansatte hver 14. dag.

8000 ansatte i Københavns Kommunes sundheds- og ældresektor skal fremover testes for covid-19 hver 14. dag.

Det sker, fordi kommunen nu har 24,5 smittede per 100.000 indbyggere.

Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Overborgmester Frank Jensen (S) ser den seneste udvikling som en påmindelse om, at det er nu, københavnerne skal stramme op på adfærden i hverdagen.

- Tallene er desværre en påmindelse om, at coronavirus stadig er iblandt os, siger han i pressemeddelelsen.

Ifølge Københavns Kommune er unge i alderen 20 til 29 år klart overrepræsenteret i statistikken over de smittede københavnere.

- Derfor vil min stærkeste appel gå til de unge: Det er nu, vi for alvor skal vise, at vi kan holde fast i den gode adfærd med afstand og hyppig håndvask, som fik nedbragt smitten i foråret.

- Det gælder også, selv om du er ung og rask. Kun på den måde kan vi holde sygdommen i skak og fortsætte den gradvise åbning af byen og samfundet, som vi alle har ventet så længe på, siger Frank Jensen.

Flere kommuner har før været underlagt flere retningslinjer end resten af landet, fordi de har haft mere end 20 smittede per 100.000 indbyggere.

Aarhus Kommune indførte med sundhedsmyndighederne en regel om, at personale i sundheds- og ældresektoren skulle testes ugentligt.

Der blev også indført et krav om, at besøg på plejehjem skulle foregå udendørs.

Antallet af nye smittede i Danmark har generelt været stabilt set over de seneste to uger, hvor der kun fire gange har været registreret mere end 100 nye smitte tilfælde på et døgn.

Torsdag var tallet dog usædvanligt højt med 179 nye smittede på ét døgn. En del af det kan tilskrives et lokalt smitteudbrud i Odense, hvor 31 nye smittetilfælde blev registreret.

