Københavns Kommune bekræfter, at der har været flere klager fra forældre, der har sendt deres børn i skole med taxa.

Københavns Kommune har kontrakt med flere selskaber om at fragte børn med handicap til og fra hjemmet, når de skal i skole. Desværre er der ofte opstået problemer, da chaufførerne ikke altid opfører sig hensigtsmæssigt over for de skrøbelige børn.

»Vi er meget opmærksomme på problemstillingen, da flere forældre i tidens løb har klaget over dårlige oplevelser. Der har beklageligvis været nogle enkelte chauffører, som enten ikke har levet op til vores forventninger eller kravene i vores kontrakter. Langt de fleste ture foregår dog helt, som de skal,« oplyser Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning i en mail til B.T.

Kommunen oplyser, at det har været nødvendigt at forbyde enkelte chauffører at køre med psykisk eller fysisk handicappede børn.

Forvaltningen oplyser, at der ikke er mulighed for at citere en navngiven person i kommunen. Derfor må B.T. citere selve forvaltningen.

Kommunens udtalelser kommer efter, at B.T. har talt med Susanne, som har en autistisk dreng, der er blevet kørt i skole med taxa som et tilbud fra kommunen.

Drengen, der på det tidspunkt var 13 år, fik blandt andet at vide af skiftende chauffører, at 'autisme ikke findes,' og at han skulle 'tage sig sammen' udover at selskabet ofte var forsinkede eller slet ikke kom.

Københavns Kommune forklarer, at forsinkelser ikke altid kan undgås.

Der har beklageligvis været nogle enkelte chauffører, som enten ikke har levet op til vores forventninger eller kravene i vores kontrakter Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

»Det kan skyldes kødannelser i trafikken, eller at et barn har haft en svær morgen, hvor chaufføren har strakt sig langt for at få dette barn med. Det skaber forsinkelser senere på ruten, som ikke altid kan lastes taxaselskabet,« skriver Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Landsformand for Landsforeningen Autisme bekræfter også problemerne.

»Der er rigtig mange problemer med børnenes taxakørsel. Vi hører om det hvert år, når der skal lægges kommunale budgetter, hvor aftaler ofte skifter,« siger hun.

»Disse problemer burde ikke være mulige,« siger hun.