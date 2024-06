Københavns Kommune støtter Copenhagen Pride økonomisk de næste tre år, meddeles det i en pressemeddelelse.

Copenhagen Pride vil i løbet af de næste tre år modtage støtte for 1.250.000 kroner fra Københavns Kommune.

Det oplyser kommunens kultur- og fritidsforvaltning i en pressemeddelelse.

Beslutningen er truffet, mens flere andre sponsorer den seneste tid har stoppet samarbejdet med Copenhagen Pride. Blandt andet Netto, Ørsted, Dansk Industri, Mærsk og Novo Nordisk.

Det skyldes, at den tidligere forperson for Copenhagen Pride Lars Henriksen bad eventuelle samarbejdspartnere om at tage stilling til spørgsmål om konflikten i Gaza.

Ifølge Niels Peder Ravn (K), der er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, støtter Københavns Kommune Copenhagen Pride for folkets skyld.

- I Det Konservative Folkeparti bakker vi op om, at folk skal have lov til at leve det liv, som de ønsker, og derfor ser vi det ikke som en mulighed at stoppe støtten, siger han til Ritzau.

Niels Peder Ravn forstår dog godt, at flere andre sponsorer har valgt at trække stikket efter den tidligere melding fra Copenhagen Pride.

- Copenhagen Pride skal ikke føre udenrigspolitik, men den skal hylde retten til at være den, man er, siger Niels Peder Ravn.

Derfor har politikerne i kommunen ifølge ham flere gange været i dialog med Copenhagen Prides ledelse efter dens udtalelse.

- Vi har både været i dialog med Copenhagen Prides ledelse og den tidligere leder, Lars Henriksen, og vi vil gerne hjælpe dem til at få styr på de fejl, som de har begået, siger han.

Politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget i kommunen har udvalgt de festivaler, der skal modtage treårige tilskud for 2025-2027 og etårige tilskud for 2025.

I alt er 39 københavnske festivaler på listen over københavnske festivaler, der får støtte fra kommunen. I alt giver kommunen støtte for 48 millioner kroner.

Ud over Copenhagen Pride går støtten blandt andet til Distortion og Copenhagen Stage.

/ritzau/