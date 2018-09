Huller, revner og buler. Bilisterne i København må konstatere, at et stort politisk flertal på Københavns Rådhus ikke har afsat én krone til at barbere bare en smule af den milliard store genopretningspukkel på kommunens nedslidte veje.

»Det er beklageligt og utilfredsstillende, siger Dennis Lange, juridisk konsulent i bilejernes interesseorganisation FDM.

Han tilføjer:

»Hullede veje medfører skader på bilerne og forringer trafiksikkerheden. Desuden belaster biler, der kører på nedslidte veje, miljø og klima mere end biler, der kører på en ny belægning.«

Fakta Sagen kort 29. maj i år afslørede B.T., at Københavns Kommune bliver bestormet af bekymrede borgere, der indretter farefulde huller, revner mv. i kommunes veje. Alene i 2017 modtog kommunen via hjemmesiden Givetpraj.kk.dk 3.047 indberetninger. Mønsteret gentager sig i år. Fra 1. januar til den 14. maj har kommunen modtaget 11,9 henvendelser om dagen.

29. maj skriver B.T., at kommunen har måttet udbetale en erstatning på flere millioner kroner til en 50-årig cyklist, der brækkede nakken og mistede sin erhvervsevne, da han på en af kommunens veje kørte ned i et i dybt hul i asfalten på en af kommunes veje.

30. maj i år skriver B.T., at vejene i Københavns Kommune er så nedslidte, at kommunen frem mod 2022 mangler at afsætte hele 1.247 millioner kroner til at genoprette kørebanerne. Et flertal på rådhuset har bestilt en ekspert-rapport, der forud for 2019-budgetforhandlinger skal undersøge om det er økonomisk rationelt at få fjernet genopretningspuklen. »Viser rapporten, at man med en anlægsinvestering i vejene kan tjene pengene tilbage - og måske mere til - på sparede serviceudgifter over en årrække, så ville det være en god ide at gøre den investering,« sagde teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Ø). Overborgmester Frank Jensen ønskede ikke at svare på, om han ville sætte sig i spidsen for at finde de nødvendige midler til genopretning af kørebanerne.

Den 7. september i år indgik Socialdemokratiet, SF, De Radikale, Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance budgetforlig for 2019. Partierne har afsat nul kroner til at barbere genopretningspuklen ned.

Forud for den netop indgåede budgetaftale for 2019 mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale, Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har et flertal på rådhuset ellers bestilt ekspert-rapporten ’Analyse af genopretning af vejinfrastrukturen i København’.

Den skulle netop kaste lys over, om det var økonomisk rationelt at investere i genopretning af kommunens veje.

Konklusionen i rapporten er klokkeklar: Genopretningspuklen på godt og vel 1,4 milliarder kroner bør fjernes i perioden 2019-2027, da det bl.a. vil reducere udgifterne til dyre lappeløsninger betragteligt.

Hvis politikerne på Københavns Rådhus ikke ændrer kurs, vil hele 83 procent af kommunens driftsbudget til kørebaner i 2027 gå til ‘ikke-værdiskabende reparationer’, fremgår det af rapporten.

Østerbrogade, maj 2018. Vejbanerne i Københavns Kommune er nedslidte og hullede. Ny ekspert-rapport anbefaler, at kommunen i perioden 2019-2017 bruger 1.442 millioner kroner på at genoprette vejene, da det vil reducere udgifterne til ikke-værdiskabende lappeløsninger. Vis mere Østerbrogade, maj 2018. Vejbanerne i Københavns Kommune er nedslidte og hullede. Ny ekspert-rapport anbefaler, at kommunen i perioden 2019-2017 bruger 1.442 millioner kroner på at genoprette vejene, da det vil reducere udgifterne til ikke-værdiskabende lappeløsninger.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen fra Enhedslisten, som står uden for budgetforliget, er fortørnet over, at flertallet med overborgmester Frank Jensen (S) i spidsen har set stort på anbefalingerne i rapporten.

»Det er bestemt ikke tilfredsstillende. Der var jo en grund til, at vi bestilte rapporten forud for budgetforhandlingerne. Den viser med al tydelighed, at det er en rigtig god investering for byen, økonomien og klimaet at indhente efterslæbet,« siger hun.

Det socialdemokratiske medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Niels E. Bjerrum, henholder sig til, at forligspartierne har afsat midler nok til, at kørebanerne ‘ikke forfalder yderligere’:

»Det er trods alt bedre end situationen, vi havde op gennem 1970’erne, 1980’erne og 1990’erne, hvor man lod vejene forfalde og opbyggede den store genopretningspukkel,« siger han.

De Konservatives gruppeformand på Københavns Rådhus, Jakob Næsager, havde gerne set, at der var blevet afsat penge til at barbere puklen ned.

»Det var desværre ikke muligt, da der ikke var luft til det i anlægsrammen, bl.a. fordi vi skal bygge tre nye skole til 1,2 milliarder kroner næste år. Men vores klare mål er at påbegynde genopretningen af vejene i 2020,« siger han.

Han tilføjer, at De Konservative samtidig vil arbejde for, at en del af kommunes forventede millionoverskud fra 2018, som skal udmøntes i marts 2019, bliver brugt på genopretning af vejene.

Den ambitionen deles af Ninna Hedeager Olsen:

»Det er budget-parterne, der fordeler de uforbrugte midler, og der sidder vi ikke med ved bordet. Men jeg vil gøre, hvad jeg kan for at overbevise dem om, at det er en god ide at investere i vejene.«