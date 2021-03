Over en lang periode har flere borgere følt sig forstyrret af larm og støj fra barer, restauranter, natklubber og cafeer.

Et nyt udkast fra Københavns Kommune skal nu sørge for, at nattetimerne bliver mere rolige i indre København.

Det skriver TV 2 Lorry.

Udkastet til en ny restaurations- og nattelivsplan er udarbejdet af Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

I udkastet står der, at man ikke har planer om at give nye alkoholbevillinger i tidsrummet fra midnat til 05.00. Det skal som udgangspunkt gælde alle ugens dage i et stort område af indre København.

Kommunen ønsker heller ikke, at forny de eksisterende bevillinger, og det gælder også ved overtagelse.

»Vi synes, det er uhensigtsmæssigt, at det bliver et mere drukbåret natteliv, der er, især i Indre København. Det har længe været til stor gene for beboerne,« siger Franciska Rosenkilde (Å), der er kultur- og fritidsborgmester, til TV 2 Lorry.

Planen med udkastet er, ifølge Franciska Rosenkilde, at gøre op med drukkulturen i nattelivet, og få folk i flere aldersgrupper til at deltage kulturelt i de ting, som København ellers har at byde på.

Men hos Danmarks Restauranter & Cafeer (DRC), restauratørernes brancheorganisation, er man alt andet end glade for dette forslag.

»Ærligt talt synes vi, det er en vanvittig plan, og det er katastrofalt, at den kommer på det her tidspunkt. Vi har prøvet at samle tankerne omkring det, men vi er virkelig rystede over, at politikerne på rådhuset har brugt deres tid på det her. Det virker helt malplaceret at komme med planen nu, og det rammer ikke udelukkende diskotekerne, det rammer i høj grad også helt almindelige barer, restauranter og cafeer, som har bevillinger til efter klokken 24,« lyder det fra Freja Brandhøj, der er politisk chef i DRC, til Berlingske.

Bent Lohrmann, der er formand for Indre Bys Lokaludvalg, er glad for udkastet, skriver TV 2 Lorry.

Forslaget behandles for første gang på torsdag i Kultur- og Fritidsudvalget. Herefter skal forslaget blandt andet i høring.

Det forventes, at et udkast til en endelig plan vil ligge klar fra Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget kort efter sommerferien.