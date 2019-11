Et sandt kaos kan være på vej for forældre til mindre børn i Københavns Kommune.

»For at være helt ærlig, så er det møgirriterende. Vi får travlt efterfølgende, for der er ting, vi ikke kan lave i mellemtiden. Der bliver et stort efterslæb af servicering, som skal ordnes senere.«

Det siger visitationschef Thor Larsen, Københavns Kommune til DR.

Han taler om, at man fra 8. november til 1. december lukker kommunens Pladsanvisning ned.

Det betyder, at det ikke bliver muligt for forældre til børn i vuggestue-, børnehave- og ungdomsklubalderen at tjekke, om deres poder har fået en plads på en institution.

Årsagen til de tre ugers nedlukning skal findes i, at man skal overflytte data fra et gammelt system til et nyt.

Og i den periode er Pladsanvisningen lukket.

Det betyder helt konkret, at man ikke kan benytte Pladsanvisningens onlineunivers.

(ARKIV) Børnehave. Foto: Claus Bech Vis mere (ARKIV) Børnehave. Foto: Claus Bech

Børne- og Ungdomsforvaltningen oplyser dog opfølgende til DR, at det vil blive muligt at komme i kontakt med Pladsanvisningen via telefon eller mail.

Det nye system, der skal installeres, kommer ifølge forhåbningerne til at forbedre de københavnske institutioners mulighed for at planlægge.

Det skal dermed gøre livet markant nemmere for de mange tusindvis af forældre, som vil vide, om deres barn har fået den ønskede plads i en institution, oplyses det.

Således kan det blive muligt at varsle forældre måneder i forvejen i stedet for de få dage, som det ofte er tilfældet i dag.