Københavns Kommune brugte i 2017 i alt 792.982 kr. på kunst. Ét særligt kunstværk kostede 124.000 kr.

Det viser en oversigt fra Københavns Billedkunstudvalg, som indkøber kunst for Københavns Kommune, der efterfølgende udlåner kunsten til kommunale institutioner og kontorer.

Kunstværket, der med en pris på 124.000 kroner var det dyrest indkøbte værk i 2017, er lavet af kunstneren Dario Escobar fra Guatemala og forestiller et stort net med en masse fodbolde i. Værket hedder ‘Obverse & Reverse IX’ og er et installationsværk, der skal hænge ned fra loftet.

Fakta Kommunen i kunstproblemer: København Kommunes Billedkunstudvalg kom i sidste uge i vælten, da det kom frem, at de havde investeret i et nyt kunstværk bestående af 20 hvide A4-ark. På hvert ark var navnet på en nulevende politiker skrevet efterfulgt af sætningen 'er død'. Eksempelvis: 'Lars Løkke Rasmussen er død'. Værket fik voldsom kritik, og især Socialdemokratiets Dan Jørgensen langede ud efter værket, som han kaldte »usmageligt«.

Over for B.T. oplyser Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune, at værket lige nu er udlånt til Grøndalsvængets Skole, der ligger i Københavns Nordvestkvarter. Her bliver det ifølge skoleleder Thomas Horn brugt til at udsmykke skolens nybyggede læringscenter.

»Lige nu hænger det i vores gamle gymnastiksal. Det hænger ret højt, og det har virkelig gjort rummet helt unikt. Det er et meget specielt kunstværk, som både børn og voksne spørger ind til. Det skaber helt klart noget nysgerrighed,« siger Thomas Horn til B.T.

Billedet af værket er taget på Nils Stærk galleri, da det blev udstillet der, før Københavns Kommune købte det. Foto Malle Madsen / Nils Stærk Vis mere Billedet af værket er taget på Nils Stærk galleri, da det blev udstillet der, før Københavns Kommune købte det. Foto Malle Madsen / Nils Stærk

Kendte ikke prisen

Skolens nybyggede læringscenter er kun 14 dage gammelt, og derfor har Dario Escobars værk til 124.000 kr. kun været ‘i luften’ i få dage. Prisen var ukendt for Thomas Horn, før B.T. gjorde ham opmærksom på den, men den er heller ikke vigtig, understreger skolelederen.

»Vi har på ingen måde valgt værket ud fra prisen. Vi har valgt det, fordi det passer til vores skole. Det er nogle bolde, der signalerer noget sport. De er foldet med vrangen ud, som indikerer noget skævt. Vi er en fin blanding børn fra hele verden, og sportsligt har vi som skole vundet flere danmarksmesterskaber i volley. Det her er godt nok fodbolde, men vi synes, det passer godt ind. Havde det kostet 5.000 kr., havde vi også hængt det op,« forsikrer Thomas Horn.

Pengene værd

En samlet opgørelse over alle 21 kunstværker, Københavns Billedkunstudvalg købte i 2017, viser, at der i alt blev indkøbt værker for 797.982 kr. Ifølge Københavns Kommune har udvalget, som består af otte medlemmer, hvoraf tre er politisk udpeget, og fem er kunstnerisk sagkyndige, et årligt budget på 600.000-800.000 kr.

Om den lille million er givet godt ud, er Alternativets kultur- og fritidsborgmester, Niko Grünfeld, ikke i tvivl om.

»Kommunen har indkøbt kunst siden 1897. Det giver inspiration til både medarbejdere og de borgere, som er på stedet. Det synes jeg er værd at holde fast i,« sagde Niko Grünfeld til B.T. i sidste uge Han understregede samtidig, at 800.000 kr. ud af et samlet kommunalt budget på 45 milliarder kroner måtte anses for en ganske lille udgift, »der er pengene værd«.

Synes du, det er i orden, at Københavns Kommune bruger 124.000 kr. på et enkelt kunstværk?

Dario Escobars installationsværk, der lige nu skaber nysgerrighed i Nordvest, er ifølge Nils Stærk, der ejer galleriet, hvor værket blev solgt, et 'direkte narrativ med boldene, men også en overført betydning om sociale forhold fra det sted, værket er opstået – i Guatemala. Et sted, hvor bl.a. sport kan have stor betydning for social transformation,' skriver han i en e-mail til B.T.