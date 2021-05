De daglige smittetal bliver fulgt nøje i Københavns Kommune.

For smitteudviklingen blandt de flere end 600.000 borgere har givet kommunen så højt et incidenstal, at den ifølge regeringens regler for nedlukning er i fare for at skulle lukke ned.

Dermed frygter sundhedsborgmester Sisse Marie Welling, at København må følge i hælene på Hørsholm, der blev beordret lukket helt ned fra søndag 9. maj. I et skriftligt svar til B.T. skriver hun.

»Der er ingen tvivl om, at det vil have uoverskuelige konsekvenser for hele hovedstadsområdet, hvis København lukker. Ikke mindst for de mange børn, som lige er kommet tilbage i skole, og for erhvervslivet, der har kæmpet længe. Den situation vil vi gøre alt for undgå. Og jeg ved, man også er opmærksom på problemet på Christiansborg,« skriver hun.

Ifølge de nyeste tal fra Statens Serum Institut (SSI) har København et testkorrigeret incidenstal på 147. Grænsen for nedlukningen går ved 250, og derfor er der fortsat et stykke vej, før Københavns Kommune vil blive beordret til at lukke ned. Alligevel er der grund til bekymring på rådhuset.

»Vi er ikke der endnu, hvor vi er ved at lukke København ned. Men vi er der, hvor vi følger meget tæt med i udviklingen. Vi håber på, at kurven knækker inden længe, for lige nu går det den forkerte vej,« skriver borgmesteren.

Udover Københavns Kommune er Brøndby og Holstebro Kommune i fare for at skulle lukke ned, hvis incidenstallet stiger de næste dage.

Ved et incidenstal på 250 skal kommunen automatisk lukke ned for kulturelle tilbud, skoler og idrætsfaciliteter. Erhvervsministeren skal herefter tage stilling til, hvorvidt erhvervslivet også skal lukke ned.