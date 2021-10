I to år har Københavns Kommune ikke henvist en eneste ledig til et job.

Det har derfor ikke haft nogen konsekvenser for de ledige at sige nej til arbejde, og det har ført til hård kritik.

Men nu viser det sig, at Københavns Kommune ikke står alene med den tilgang.

For én anden kommune henviser heller ikke ledige. Det skriver Berlingske.

Hvad betyder det at få en henvisning? En henvisning er som udgangspunkt skriftlig, men kan også ske telefonisk. Her orienteres den ledige om, at der er et konkret ledigt job, og at der er tale om en henvisning.

Et medlem af et jobcenter skal kunne overtage arbejde dagen efter, at man bliver henvist til et, hvis man er vurderet jobparat.

Siger man nej til en henvisning uden at have gyldig grund, eksempelvis sygdom, skal man sanktioneres.

En sanktion kan eksempelvis være at blive trukket i kontanthjælp eller dagpenge – eller miste dem helt i en periode. Kilde: Retsinformation

I Gentofte Kommune har man benyttet sig af en anden taktik, hvor man i stedet matcher ledige med job ved hjælp af samtaler.

»Vores praksis er at sikre det gode match ved at tage en indledende dialog med kandidaterne til de ledige stillinger,« oplyser Gentofte Kommune til Berlingske.

Det på trods af, det er beskrevet i loven, at det er en pligt at henvise ledige.

Københavns Kommune har nu valgt at lave deres tilgang om, så ledige fremover bliver henvist til arbejde. I øjeblikket er 20.000 ledige i Københavns Kommune, der vurderes til at være jobparate.