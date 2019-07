Københavns Kommune var tæt på at ødelægge Charles Braagaards viceværtsfirma.

»Det er frusterende. Jeg mistede en stor del af min forretning. 30 procent af omsætningen inden for fjorten dage, og jeg var lige ved at gå konkurs,« siger Charles Braagaard, der har firmaet Spuds.

»Og jeg er aldrig kommet op på samme niveau, og derfor mærker jeg konsekvenserne den dag i dag,« tilføjer han, da B.T. møder ham i en gård på Vesterbro, hvor han blandt andet har sin gang som vicevært.

Charles Braagaard blev ramt af en økonomisk knytnæve, da Københavns Kommune i 2010 tvang ejer- og andelsforeninger til at betale kommunen for at renholde byens fortove.

En opgave, som Charles Braagaard sammen med fem ansatte ellers løste for en lang række ejendomme på Vesterbro i 2010. I dag er der tre ansatte.

Det har siden vist sig, at kommunen lod grundejerne betale op til ti gange for meget for kommunens service. Tidligere på året blev de to øverste direktører i Teknik- og Miljøforvaltningen Pernille Andersen og Torben Gleesborg fyret som konsekvens af sagen.

B.T. kunne mandag i denne uge fortælle om Anelise Glendorf, som er bestyrelsesmedlem af andelsforeningen A/B Bustrup på Vesterbro. Hun var en af de vakse borger, som tidligt i forløbet klagede over kommunen og til Vejdirektoratet i 2016.

Det var fem år tidligere - i 2011 - at A/B Bustrup første gang blev tvunget til at betale 47.000 kroner til fortovsordningen, og det er på trods, at de stort set intet så til kommunens folk.

A/B Bustrup havde også Charles Braagaard på lønningslisten. 65.000 kroner betalte foreningen for hans arbejde som vicevært i 2011. Altså skulle andelsforeningen pludselig betale det samme for fortovsrenhold, som det kostede at have en ‘blæksprutte’ som Charles Braagaard gående i ni måneder. Og Charles Braagaard ordnede i forvejen fortovene flere gange om ugen.

A/B Bustrup valgte at beholde Charles Braagaard til samme pris, men en række andre ejer- og andelsforeninger valgte at spare på viceværtsfunktionen:

»Enten droppede de den helt, eller også fik vi færre timer. Jeg var på et tidspunkt tæt på at gå konkurs og holdt i mange år kun lige skindet på næsen,« fortæller 53-årige Charles Braagaard.

Han mener ikke, at det er en kommunal opgave at stjæle private jobs.

Og det frustrerer Charles Braagaard, at kommunen delvis ødelagde den sociale opgave, hans firma løftede.

Han har blandt andet et samarbejde med det sociale værested ‘Settlementet’ om at tage praktikanter.

»De er nogle af de sværeste borgere at få i arbejde. Nogle har misbrugsproblemer, andre psykiske problemer. Jeg har haft en medarbejder i 12 år, som kommer derfra. Og det er klart, hvis kommunen stjæler min omsætning, så kan jeg ikke løfte denne vigtige sociale opgave,« siger han.

Møgsag efter møgsag Møgsagerne har stået i kø hos Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune i 2018 og 2019. En korruptionssag har betydet, at kommunen i august sidste år politianmeldte en enhedschef i forvaltningen for at hjælpe en ejendomsmægler med en byggesag. Dertil kommer den såkaldte Epinion-sag, hvor ledelsen i forvaltningen valgte at fjerne tre kritiske afsnit i en tilfredshedsundersøgelse over byggesagsbehandlingen. Der har været massivt rod i opkrævning af byggesagsgebyrer. Forvaltningen har også været belastet af sagen om husejer Søren Sørensen, der ifølge eksperter har været udsat for chikane og magtfordrejning af forvaltningen. Skandalen om flere års overfakturering i den såkaldte fortovsordning – hvor grundejere betalte op til 10 gange for meget for kommunens renhold af fortovene – har ført til fyringer af direktørerne Pernille Andersen og Torben Gleesborg.

Fortovsordningen er én af mange sager, som de seneste halvandet år har martret Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

En foreløbig opgørelse viser, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal betale 65 millioner kroner tilbage til grundejerne som konsekvens af, at de igennem en årrække er blevet overfaktureret.

Desuden har forvaltningen været ramt af en korruptionssag, som har betydet, at kommunen i august sidste år politianmeldte en enhedschef.

Og senest har B.T. afdækket, at advokaten Anders Valentiner-Branth og firmaet Nielsen Nørager helt uden skriftlige kontrakter og ifølge eksperter i strid med udbudsreglerne fik opgaver for 14,8 millioner kroner på bare tre år. Kommunen er uenig i eksperternes vurdering. Valentiner-Branth har rådgivet kommunen i netop fortovssagen.

I et svar til B.T. skriver Københavns Kommunes midlertidige borgmester for Teknik- og Miljøforvaltningen Karina Vestergård Madsen (EL):

'Jeg er med på, at grundejere, der i forvejen havde en vicevært til opgaven, oplevede fortovsordningen som overflødig. Enhedslisten var parat til at give ansvaret tilbage til grundejerne, da kommunen ikke længere skulle stå for renholdet af fortovene. Det kunne have igen givet opgaver til små virksomheder. Et flertal udenom Enhedslisten ønskede dog ordningen udliciteret til en stor virksomhed for at fastholde den fælles høje standard på renholdet af fortovene i det centrale København'.