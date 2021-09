Naboerne til Carlsberg Byen har længe raset over for meget støj. Det har fået dem til at klage til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Men det har de ikke fået særlig meget ud af. For Københavns Kommune vil ikke skride ind overfor det, som beboerne i området kalder for uacceptabel byggestøj.

Det skriver TV 2 Lorry.

'Der kan ikke gøres yderligere i forhold til valg af metoder så omgivelserne generes mindst muligt af støj,' lyder det i afgørelsen på klagen fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

I de kommende år skyder flere nye boliger op i Carlsberg Byen. Men de seneste måneders byggearbejde i området har drevet naboerne til vanvid.

Tidligere har det lydt fra beboerne i Humleby, at spunsningen står på i fire dage om ugen, ni timer om dagen fra klokken 8 til 17.

Særligt er det støjniveauet, der generer beboerne. På Ny Carlsberg Vej er støjniveauet målt til over 100 decibel og over 85 decibel på en nærliggende legeplads.

Og ifølge Sundhedstyrelsen er der risiko for nedsat hørelse ved støjbelastninger over 75 decibel.

Teknik- og Miljøforvaltningen skriver selv i sin afgørelse, at arbejdet har en støjkildestyrke på 125 decibel. Alligevel har kommunen nu afvist klagen.

'En del naboer til den ekstremt støjende spunsning er ikke blevet orienteret. Hverken fra entreprenør eller, som byggeloven kræver, fra bygherre,' skriver de i en pressemeddelelse.

Forvaltningen oplyser dog til TV 2 Lorry, at man forventer, at spunsningsarbejdet afsluttes i denne uge.