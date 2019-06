Når københavnerne skal have slukket deres kaffe-tørst, er det i mindre grad hos kaffe-kæden Riccos, de vælger at gøre det. Riccos har nemlig et underskud på over en million kroner.

Og det er ikke første gang, at kaffekæden kører med røde tal på bundlinjen.

Forrige år lød underskuddet på knap 3,2 millioner kroner.

Det skriver Finans.

Selve bruttofortjenesten er dog steget fra 7,9 millioner kroner i 2017 til 11,5 millioner kroner sidste år.

Det er dog især stigende personaleomkostninger og af- og nedskrivninger, der giver et rødt regnskab.

Stifteren, Ricco Sørensen, åbnede i 2001 den første Riccos Kaffe-butik på Vesterbro i København.

Siden har kæden bredt sig til flere dele af København og har i dag 14 kaffebarer.

Det nye årsregnskab kommer kun kort tid efter, at der har været udskiftninger i ejerkredsen.

I 2017 købte den danske rigmand Christian Dyvig sig ind i kaffekæden og i 2018 købte Matas-topchefen Terje List også 25 procent af kæden.

Allerede et halvt år efter havde Ricco Sørensen dog købt dem begge ud for igen at eje kæden alene.

»Jeg vil gerne styre det hele på min måde. Det har været en fin periode med Christian Dyvig og Terje List. Men hver ting har sin tid, og nu var det på tide, at jeg kom videre selv,« sagde Ricco Sørensen dengang til Finans.