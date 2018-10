På Kulturnatten er Københavns Rådhus åbent for aktiviteter og rundvisninger hele aftenen. Man kan opleve meget - bare ikke 'københavnernes kontor'.

Pressechef i Københavns Kommune, Michael Trangbæk, oplyser i en mail til B.T., at der er mulighed for at få rundvisninger på rådhuset aftenen igennem.

Det gælder dog IKKE borgmesterkontorerne, som ikke indgår i rundvisningen.

Niko Grünfeld, kultur- og fritidsborgsmester i Københavns Kommune (Alt), har i denne uge i Berlingske ellers fortalt, at han ikke opfatter sit kontor »som mit«, men derimod »som københavnernes«. Det 'inddragende' kontor og 'minikulturhus', som er blevet ommøbleret for 130.00 kroner, kan københavnerne dog alligevel ikke få adgang til på byens absolut største kulturbegivenhed.

Med Kultur- og Fritidsforvaltningen kan man dog i stedet deltage i et fælles program med alt fra fodbold i Rådhushallen og en fotoboks, hvor man kan forevige sig selv med sit livs kærlighed. Og komme på rundture i Rådhushaven og i Borgersalen og lære om Rådhusets historie.

En dårlig uge

I det store hele har det ikke været kultur- og fritidsborgmesterens bedste uge, da han mildest talt har været i voldsom modvind.

Ikke kun på grund af sit 'minikulturhus' af et kontor, men også for hans personlige CV, der i følge Radio24syv Morgen indbefatter en uddannelse, som Niko Grünfeld ikke har taget - og som Aarhus Universitet slet ikke udbydder.

Det fremgår blandt andet også af netavisen Altinget, der i en faktaboks til et interview med Niko Grünfeld skriver, at han har taget uddannelsen i positiv pyskologi.

En faktaboks, som han fik til gennemsyn, før artiklen blev publiceret. Ifølge Grünfeld selv handler det om misforståelse under tilblivelsen artiklen, hvor han har 'overset' en detalje.

B.T. har i løbet af dagen forsøgt at få en kommentar fra Niko Grünfeld for netop dette.