Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Forestil dig en søndag med plads på vejene til cykelture, boldspil og aktiviteter frem for biler på kørebanen.

Søndag 18. September bliver det en realitet i Københavns største forstad, Gladsaxe.

Med 'Bilfri Søndag' følger Gladsaxe Kommune i fodsporet på Københavns Kommune, hvor man flere gange har afholdt en årlig bilfri søndag på Nørrebro.

I Gladsaxe er antallet af biler steget markant med 70 procent på blot ti år, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

»Den udvikling er vi nødt til at ændre for klimaets skyld,« siger Trine Henriksen, der er formand for Det Grønne Råd, som står bag idéen om en bilfri dag.

»Det kræver både, at vi arbejder med vores transportvaner og gør det lettere at klare hverdagen uden bil. Bilfri Søndag er en opfordring til gladsaxeborgerne om at lade bilen stå og inspirere hinanden til alternative transportformer,« fortsætter hun.

Hun bakkes op af Tom Vang Knudsen (S), der er formand for Klima- og Miljøudvalget i Gladsaxe Kommune.

»Biltrafikken skaber trængsel, støj, luftforurening og CO2-udledning, hvilket har negative konsekvenser for vores by, helbred og klima.«

»Jeg håber, at borgerne i Gladsaxe er klar til at bakke op om Bilfri Søndag og lade bilen stå netop denne dag, hvor vi sætter fokus på de udfordringer, den stigende biltrafik i kommunen medfører.«

Som borger kan man tilmelde sig, hvis man ønsker at lade bilen stå den 18. september.

Derudover kan hele familien deltage i forskellige aktiviteter med fokus på cyklisme på Gladsaxe Rådhusplads.