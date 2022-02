Copenhagen Fashion Week løber af stablen denne uge, og dens indtog på Nørrebro har – bogstaveligt talt – blændet flere af bydelens beboere.

»Jeg tænkte, ‘hvad er nu det.’ Jeg blev meget overrasket over, at der ikke er nogen beboere, der, hvad jeg ved af, har ringet til politiet og klaget.«

Sådan lyder det fra den 52-årige Nørrebro-beboer Jeanette Christensen, der har boet i det københavnske brokvarter halvdelen af sit liv.

Hun var ude at gå sin sædvanlige aftentur med hundene ved 23-tiden tirsdag, da hun nåede til Sankt Hans Torv og stoppede op.

Skærmprint af den video, der ligger i Facebook-gruppen for Nørrebro-beboere. Den viser storskærmen og generatoren. Her storskærmen Vis mere Skærmprint af den video, der ligger i Facebook-gruppen for Nørrebro-beboere. Den viser storskærmen og generatoren. Her storskærmen

Midt på torvet har Europas største online-modeplatform Zalando nemlig placeret en container med en lysende storskærm på siden. Og ved siden af står en dieselgenerator og brummer højlydt.

Jeanette Christensen blev forarget, selvom hun selv bor en smule væk fra torvet, fortæller hun.

»Jeg tænker på beboerne, der bor lige ud til torvet. Den kæmpestore skærm lyser med et meget meget skarpt lys. Og så larmer den helt vildt. Det er både lys-, støj- og luftforurenende, det de har gang i,« siger hun.

Og hun er ikke den eneste, der synes, at Zalandos setup er for meget. I Facebook-gruppen ‘Det sker på Nørrebro’ er der blevet postet en video af arrangementet, som flere kritiserer med kommentarer som ‘det her er hjernedødt’ og ‘sluk lortet.’

Generatoren, der giver strøm til Zalandos storskærm. Vis mere Generatoren, der giver strøm til Zalandos storskærm.

Formanden for Nørrebro Lokaludvalg, Mogens Petersen, spærrede også selv øjnene op, da han så den store container med storskærm – og især da han så, hvad der drev den.

»Jeg er overrasket over, at de i 2022 stiller en dieselgenerator op. Der kunne man måske godt have forventet, at de trak noget el – både af hensyn til luftforurening, men også af hensyn til larm,« siger han.

Og netop forureningen står i skarp kontrast til, hvad både modeugen og Zalando selv normalt bryster sig af.

I 2020 lancerede Copenhagen Fashion Week en treårs plan, der blandt har et mål om at halvere CO₂-udledninger forbundet med modeugen inden 2023.

Zalando har som en af de største spillere i den europæiske modebranche været gode til at bruge bæredygtighed i deres markedsføring.

De står blandt andet bag prisuddelingen ‘Zalando Sustainability Award,’ hvor de under modeugen hylder tøjmærker, der værner om miljøet.

Derfor mener lektor og ph.d. i Design og Bæredygtighed ved Det Kongelige Akademi, Else Skjold, at det er et uheldigt signal at sende med den store reklamecontainer.

»Det modsiger de høje ambitioner, man faktisk har fra modeugens side. Det er ikke så heldigt at have noget, der både larmer og er dieseldrevet,« siger Else Skjold og fortsætter:

»Når vi taler om bæredygtighed, som noget, der handler om grøn energi og mindre ressourceforbrug – så kunne man godt have lavet noget, der talte mere ind i den dagsorden.«

B.T. har spurgt Zalando, hvordan deres reklamecontainer, der bliver forsynet af en dieselgenerator, hænger sammen med den bæredygtighed, som de markedsfører sig med - og om de har tænkt over generne, det giver til områdets beboere.

Zalandos talsperson i Danmark, Anne Vibe Hansen, har svaret følgende på en mail:

'Vi er opmærksomme på, at et par naboer på Sankt Hans Torv har kontaktet Copenhagen Fashion Week angående vores “city hubs”, og vi undskylder for den ulejlighed installationerne måtte have forårsaget. Vi har taget feedbacken til os, og fra i dag er skærmene nu slukket mellem kl. 18.00 og kl. 10.00 for den resterende tid.'

'De to “city hubs” på Rådhuspladsen og Vesterbro er drevet af strøm fra stikkontakter. Det var ikke muligt på Sankt Hans Torv, og derfor er denne “city hub” er drevet af en generator, der bruger biodiesel.'