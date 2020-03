Hvordan var din lørdag?

Under alle omstændigheder bliver det svært at toppe lørdagens begivenheder for en heldig Københavner.

Personen ramte nemlig lørdag aften syv rigtige i Lotto og vandt dermed førstepræmien på 15 millioner danske kroner. Skattefrit vel at mærke. Det fortæller Danske Spil i en pressemeddelelse.

Danske Spil oplyser, at de endnu ikke har hørt fra vinderen, der har købt sin kupon i Store Kongensgade Vinhandel.

»Danske Spil ønsker den heldige vinder et kæmpe stort tillykke. De 15 millioner kroner er den tredje største Lotto gevinst, der indtil videre er vundet i år, så mon ikke humøret er højt hos vinderen. Vi glæder os til at høre fra vedkommende – det er helt fantastisk«, siger Pernille Mehl, direktør i Danske Lotteri Spil.

Sidst en spiller vandt en præmie af den størrelse i Lotto, var i uge 7, hvor en vinder fra Egedal Kommune kunne glæde sig over en præmie på 20 millioner kroner.

Tidligere på året – i uge 4 – løb en heldig person fra Haslev på Sydsjælland med 25,6 millioner kroner, hvilket er årets hidtil største Lotto gevinst.

Foruden 1. præmien har to heldige spillere lørdag vundet én million kroner hver på Danske Spils Millionærgaranti.

De to vindere kommer fra henholdsvis Ringkøbing-Skjern Kommune og Vejen Kommune.

Vinderen fra Ringkøbing-Skjern har købt sin kupon hos Løvbjerg i Tarm, mens vinderen fra Vejen har spillet med via web.

De syv numre til til millionen var i øvrigt:

3, 7, 12, 16, 28, 29, 35.