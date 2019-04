En københavner i begyndelsen af 30'erne blev for nogle uger siden 20 millioner kroner rigere, da han tog førstepræmien i Lotto.

Og nogle af pengene har allerede fået ben at gå på.

Således har manden fra Københavns Kommune nemlig planlagt, at en pæn sum skal kastes efter en lejlighed til hans mor, mens han selv vil have fingrene i et Rolex-ur.

»Hun (moren. red.) har altid været der for mig og har altid drømt om at have sin egen lejlighed. Så det skal hun selvfølgelig have. Så hun går og kigger nu og er så glad. Jeg selv vil gerne have et hus på et tidspunkt, men det er ude i fremtiden. Her og nu skal jeg bare ind til Poul Klarlund og se på et Rolex. Det har været en drøm længe at få et fedt ur. Men jeg havde aldrig troet, jeg skulle få råd til det,« siger den heldige vinder til Danske Spil.

Manden, der ønsker at være anonym, sad på vinderaftenen sammen med en flok venner, da han opdagede, at han havde syv rigtige.

»Først gik jeg helt i chok og tænkte, at jeg måtte holde det for mig selv. Men det kunne jeg slet ikke. Jeg måtte jo have nogle andre øjne på for at sikre mig, at jeg ikke havde set forkert,« siger han i en pressemeddelelse og fortæller endvidere, at vennerne var hurtige til at snuppe en del af gevinsten:

»De sagde, at de syntes, jeg skulle bestille en rejse til os alle sammen. Så det gjorde jeg med det samme. Det er simpelthen så fantastisk at have mulighed for at fejre gevinsten med mine bedste venner på den måde.«

Til Danske Spil fortæller han, at han blot tre uger forinden havde siddet med en ven og regnet på, hvor mange penge han havde brugt på Lotto gennem tiden, og at han i den forbindelse var tæt på at opsige sit abonnement, da pengene var små.

Heldigvis for ham droppede han den idé og har nu ikke længere behov for at spare eller tjekke kontoen for røde tal, da de 20 millioner skattefrie kroner allerede nu er gledet ind på hans konto.

»Selv om pengene er gået ind på kontoen, så fatter jeg det nok stadigvæk ikke. Jeg må da også indrømme, at jeg i løbet af dagen, går ind og kigger – bare for at se, om de stadig er der, fortæller den heldige vinder til Danske Spil.

Udover rejsen til vennerne, lejligheden til moderen og uret til sig selv, har vinderen også planer om at købe en ny bil. Ellers har han ikke tænkt sig at lave de store ændringer i sit liv.

»Jeg kunne jo godt gå direkte ind og sige op på arbejdet, men det vil jeg ikke gøre mod min chef. Han har støttet mig i mange situationer gennem mit liv, så jeg vil ikke sætte ham i problemer i en tid, hvor der er rigtig travlt. På sigt vil jeg dog gerne læse videre, så jeg en dag kan starte min egen virksomhed. Jeg har jo så mange muligheder nu. Det er simpelthen så fedt.«