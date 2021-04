En lille ny er kommet til verden.

I København Zoo fik dyrepasserne sig noget af en overraskelse, da en flodhest pludselig fødte en unge sent fredag eftermiddag. Det skriver København Zoo på deres Facebook-side.

Flodhesteungen blev født i et flodhestebassin midt på savannen.

»Det er gået fint. Ungen har det godt, den ser glad ud og kommer op og trækker vejret fint,« siger dyrlæge Carsten Grøndahl til København Zoo.

En 50 kilo tung overraskelse, som altså ikke lige var til at spotte for dyrepasserne. De havde dog godt på fornemmelsen, at der var noget i gærde, da flodhesten er en rutineret mor med klare signaler, når hun venter sig en unge.

»Selvom vi har haft en fornemmelse af, der måske var noget på vej, så er det stadig en glædelig overraskelse,« skriver København Zoo på sin Facebook-side.

Og da den lille flodhest kom til verden fredag, så vil derfor fremover dele sin fødselsdag med dronningen.

Flodhesten får ikke officielt et navn, men det kan være, at det royale kommer til at få indflydelse på dens kælenavn. Det kan København Zoos pressechef, Jacob Munkholm Hoeck, oplyse til B.T.

Kønnet kender man endnu ikke til.