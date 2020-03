For at give coronaramte virksomheder en økonomisk hånd, vil København fremrykke sin betaling af regninger.

Virksomheder i hovedstaden, som er ramt af den nedgang i ordrerne, som coronavirusset har medført, kan nu få en hjælpende hånd fra Københavns Kommune.

Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), vil nemlig bede kommunens økonomiudvalg om at godkende, at man fremrykker betalingen af regninger.

Det sker for at give firmaer, der er presset af den manglende aktivitet i kølvandet af corona-truslen, en økonomisk hjælp.

- Vi ved, at københavnske virksomheder er trængt af, at samfundet er ved at gå i dvale. Det kan ramme hårdt og særligt mindre virksomheder vil være sårbare over for den opbremsning, der sker i økonomien.

- Derfor skal vi som kommune gøre, hvad vi kan for at hjælpe. Og her har vi mulighed for at give en håndsrækning, som akut giver virksomhederne mere likviditet, siger overborgmesteren i en pressemeddelelse.

Aktuelt betyder forslaget, ifølge Københavns Kommune, at der kan blive sendt 600 millioner kroner ud til virksomhederne, som kan bidrage til at forbedre virksomhedernes likviditet.

Det er det beløb, som kommunen har regninger liggende for, som ellers først ville blive betalt efter 30 dage. I alt har kommunen fakturaer liggende fra 4500 forskellige leverandører.

Københavns Kommune køber - som en af de allerstørste offentlige spillere - hvert år varer og tjenesteydelser af private firmaer for godt ti milliarder kroner.

Kommunen køber for eksempel ind hos entreprenører, der bygger for kommunen, fødevarer til skoler og børneinstitutioner, kontorartikler og meget andet.

I løbet af et år køber Københavns Kommune ind fra i alt 16.000 forskellige firmaer.

Økonomiudvalget tager stilling til forslaget nu på tirsdag, hvorefter udbetalingerne umiddelbart vil kunne gå i gang.

/ritzau/