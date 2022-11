Lyt til artiklen

Folk vil hellere rejse til Danmarks hovedstad, København, frem for destinationer som Mexico City og Fiji-øerne.

Det har rejseselskabet American Express Travel konkluderet efter at have lavet en undersøgelse, hvor man spurgte folk, hvilke steder der er på deres bucket-liste for 2023.

Og her ligger København altså nummer ét på de flestes lister.

Det skriver det britiske medie Mirror og nævner fire ting, »man nok tænker på«, når man hører om Danmark:

»Vikinger. Cykler. Høje mænd i rullekrave. Carlsberg.«

Mediet opremser, hvorfor København er så populært et rejsemål.

Blandt andet bliver det nævnt, at byen er fuld af energi, er en af de mest cykelvenlige byer og har en unik blanding af moderne kultur og fascinerende fortid.

Derudover bliver Nationalmuseet, Ny Carlsberg Glyptotek, Christianborg og Nyhavn udpeget som helt særlige seværdigheder, der er et besøg værd.

Mediet hæfter sig især ved det, at København er en vaskeægte cykelby, og skriver, at det har haft en stor indflydelse på den måde, byen føles og er struktureret på med mange velbyggede cykelstier, der gør det sikkert at komme rundt på cykel – »også selvom du er på den forkerte side af vejen«.