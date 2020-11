København er den niende dyreste by i verden at bo i.

Den danske hovedstad er dermed rykket to pladser frem og helt ind i top-10 på listen over verdens allerdyreste steder at bosætte sig.

Det viser den årlige opgørelse fra Economist Intelligence Unit (EIU), der hvert år sammenligner priserne på en række varer i hele verden. I år er priserne blevet tjekket på 138 produkter i 130 markante byer.

København deler 9.-pladsen med amerikanske Los Angeles, og de to lukker dermed sammen listen over de 10 dyreste steder at bo.

Førstepladsen bliver delt af tre byer: Paris, Hong Kong og Zürich.

To europæiske byer deler altså førstepladsen, og foruden København er også Geneve med i top-10 – der ser lidt anderledes ud end ellers plejer at gøre. Og det er coronaens skyld.

»Asiatiske byer har traditionelt set domineret listen i de seneste år, men pandemien har rystet posen til denne udgave,« siger Upasana Dutt fra EIU til BBC.

Listen over de 10 dyreste byer at bo ser sådan ud: