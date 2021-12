»Det går den helt forkerte vej lige nu.«

Hovedstaden er ekstra hårdt ramt af coronavirus, og panderynkerne på Københavns sundheds- og omsorgsborgmester er dybe som plovfurer som følge af dagens smittetal.

Det seneste døgn er der i København konstateret 2.512 nye smittetilfælde med covid-19, hvilket svarer til en fjerdedel af alle nysmittede på landsplan.

»Det er en meget meget bekymrende udvikling, og jeg er bange for, at vi kommer til at gå en rigtig hård jul og nytår i møde, hvis vi fortsætter med at se så stor en stigning i antallet af smittede københavnere,« siger sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling (SF), til B.T.

Kommunens smittetal var i forvejen slemt. Mandag var der 1.100 nysmittede københavnere, oplyser Sisse Marie Welling. Men i det forgangne døgn er der sket et decideret smitteboom, som kommunen kæder sammen med den nye variant omikron.

Det betyder, at København nu er hoppet fra en fjerde- til en andenplads på listen over kommuner med mest smitte - kun overgået af Egedal Kommune.

Torsdag har København 1.567 smittede pr. 100.000 indbyggere som følge af 10.048 bekræftede smittetilfælde de sidste syv dage, viser tal fra Statens Serum Institut.

Nørrebro er den bydel, der er hårdest ramt med 1.846 smittede pr. 100.000 indbyggere, viser en opgørelse fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Sådan fordeler coronasmitten sig i Københavns Kommune Nedenfor kan du se incidens for de 11 københavnske bydele. Incidens angiver antal smittede pr. 100.000 indbyggere de sidste syv dage. Brønshøj: 1365

Vanløse: 1548

Valby: 1430

Vesterbro/Kgs. Enghave: 1659

Amager Vest: 1395

Amager Øst: 1429

Indre By: 1670

Østerbro: 1655

Nørrebro: 1846

Bispebjerg: 1389 Kilde: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, opgørelse fra 16.12.21

Borgmester Sisse Marie Welling mener, at den aktuelle testkapacitet er alt for lav i København.

»Min klare appel er, at man får nemmere adgang til at lade sig teste i København. Vores postivprocent er tårnhøj, og det tyder på, at der desværre er rigtigt mange, der går rundt uden at vide, de er smittet og dermed vil bringe smitten videre ude i samfundet,« siger hun.

Borgmesterens opråb skal ses i lyset af, at sundhedsmyndighederne anbefaler, at man kun anvender PCR-test, hvis man har symptomer.

Men lige nu er der kun tre store PCR-teststeder i København, hvis man også medregner lufthavnens testcenter. Og dertil er der to mindre PCR-teststeder på henholdsvis Amager og på Frederiksberg.

Her finder du testcentre i København Store PCR-teststeder: København N, Vingelodden 6

Lufthavnen, Ellerhammersvej 26

Valby, Værkstedsvej 56

Mindre PCR-teststeder: Amager, Sundholmsvej 22

Frederiksberg, Roskildevej 36

Kvikteststeder: Ofelia Plads, Kvæsthusbroen

Frue Plads, Kbh K

Rådhuspladsen, Kbh K

Forum, Frederiksberg

Fælledparken, Kbh Ø

Frederiksberg v. Frederiksberg Centeret

Birkedommervej, Kbh NV

Fields, Kbh S

Brønshøj , Bystævnevej

Kilde: Region Hovedstaden og Copenhagen Medical

»Vi er nødt til at få bugt med smitten, hvis vores hospitaler skal kunne holde til det store smittetryk, der er lige nu. Vi tror, det hænger sammen med omikron. Vi har ikke tallet for, hvor stor en andel af københavnere, der er smittet med varianten. Men vi ser lige nu en meget stor og stejl smittekurve her i byen,« siger Sisse Marie Welling.

Henrik Ullum, der er direktør for Statens Serum Institut, oplyser på en pressebriefing torsdag aften, at antallet af kendte omikron-tilfælde i Danmark er steget med 3.000 det seneste døgn, hvilket er en stigning på 50 procent.

»Omikron er med til at drive epidemien op. Det er det, der gør, at epidemien bliver ved med at vokse,« siger Henrik Ullum.

Mens positivprocenten for covid-19 på landsplan er 4,8 procent, ligger den i Københavns Kommune p.t. på 7,54 procent.

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling forventer dog, at positivprocenten vil stige yderligere de kommende dage.

»Det er en giftig kombination, vi står over for i forhold til at få nedbragt smitten. Vi har brug for at øge testkapaciteten, for lige ligger vi meget højere, end vi gjorde sidste år på samme tid i København, hvor det var slemt nok,« siger hun.

Der er de sidste syv dage registreret 20.771 testede pr. 100.000 indbyggere i Københavns Kommune. Altså er cirka en femtedel af københavnerne testet den seneste uge

Sisse Marie Welling så dog gerne, at endnu flere københavnere lader sig teste.

»Borgerne vil gerne lade sig teste, hvis muligheden er der. Men som det er lige nu er det svært, og man skal være ret insisterende for at blive testet i en by som København,« siger Sisse Marie Welling.

Du siger, du ønsker en større testkapacitet, men hvor stor skal den være?

»Jeg vil både have flere PCR-testtider og kviktesttider. Det vil være med til at gøre det endnu nemmere for københavnerne at blive testet. Som det er nu, er der for lang ventetid på at få en PCR-testtid, og folk står i for lang kø ved også kviktestcentrene. Der er forskellige tidspunkter på dagen, hvor folk risikerer at stå i op til en time eller mere på at blive testet. Det dur ikke,« siger Sisse Marie Welling.

Hun ønsker desuden, at det bliver nemmere at købe selvtests. Ifølge hende har mange af byens apoteker i øjeblikket udsolgt af selvtests.

Det er blandt de 20-39-årige københavnere, at smitten er allerstørst. De sidste syv dage er 5.241 konstateret smittet i den aldersgruppe, mens det er næsthøjest for de 40-64-årige, hvor 2.290 er smittet. Det viser en opgørelse, som B.T. har indhentet fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Siden man begyndte at registrere coronavirus 27. januar sidste år, er der registreret 108.034 smittetilfælde blandt Københavns Kommunes 641.391 indbyggere.

Det svarer til, at 16,84 procent af københavnerne har været smittet med coronavirus, mens det på Frederiksberg gælder for 15,3 procent af indbyggerne.

På Frederiksberg er testincidensen i øjeblikket cirka den samme som i København, og det samme gælder positivprocenten, der ligger på 7,45 på Frederiksberg.

Det seneste døgn er 358 frederikbergensere konstateret smittet, oplyser Frederiksberg Kommune til B.T.

Frederiksberg er nu den femte hårdest ramte kommune i landet med 1.429 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Torsdag er der registreret 9.999 nysmittede på landsplan, hvilket er rekord.