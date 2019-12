Der er mange byer rundt omkring i Danmark, hvor man virkelig kan mærke julestemningen, når man går sig en tur.

Men internationalt set er det København, som får opmærksomhed på en top 50 over de mest festlige byer i juletiden.

Det er hjemmesiden Big 7 Travel, som har undersøgt, hvor man skal rejse hen, hvis man gerne vil opleve en rigtig julestemning.

De har gravet dybt over hele verden og er nået frem til en top 50, og det er altså her, at man kan finde den danske hovedstad helt i toppen.

København ligger nemlig nummer to på listen - kun overgået af Branson i staten Missouri i USA.

Det er specielt Tivoli, som bliver fremhævet i den danske storby.

'København er uden tvivl fyldt med juleglæde, men for den ultimative ferieoplevelse skal man tage i Tivoli,' skriver de blandt andet om byen.

De anbefaler også, at man får sig et glas med gløgg.

København er den eneste by fra Skandinavien i top 50, og den kun anden by fra Europa i top 10.

Medellin i Colombia, Quebec City i Canada og Manila fra Filippinerne er de tre andre byer i top fem.

USA har ikke bare nummer et på listen, men de er også det land med flest byer i top 50.

Landet har hele 14 byer blandt de 50.