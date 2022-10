Lyt til artiklen

Børnehaver og vuggestuer i København skriger på pædagoger.

Når daginstitutionerne i hovedstadsområdet slår stillinger op, er der alt for få – hvis overhovedet nogle – ansøgere.

Og det er ikke fordi de unge pædagogstuderende ikke har lyst til at bo i København.

Der er bare ét stort problem, når det gælder om at løse pædagogmanglen i hovedstaden, skriver TV 2 Lorry:

Boligpriserne.

Tv-stationen har talt med pædagogstuderende og institutionsledere og fagforeningsfolk, så samstemmende siger, at pædagogerne ikke har råd til at bo i hovedstaden.

»Boligpriserne er voldsomt høje her i byen, og der er ikke nok udbud af boliger til pædagogernes lønindkomst, og det er altså et kæmpe problem,« siger Henriette Brockdorff, formand for pædagogernes fagforbund BUPL.

Problemet opstår især, når pædagogerne stifter familie. Så er det nemlig svært for dem at komme ind på boligmarkedet i hovedstaden.

Politikerne på Christiansborg er opmærksomme på problemet, men de er ikke enige om, hvordan det skal løses.

De Konservative og Nye Borgerlige mener, at skattelettelser er vejen frem, mens Venstre peger på højere løn til traditionelle kvindefag og billigere boliger i København.