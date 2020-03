>> Jeg har aldrig set så lidt mennesker her før<< siger Kasper Mørk, mens han går forbi med sin kæreste.

Han bor lige i nærheden af Den lille Havfrue. I dag er han kommet for at få et billede af den uden turister på.

>> Vi var taget ud for at få lidt luft og kunne så se, at der ikke var nogle mennesker. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Så nu går vi lige og nyder, at vi kan opleve København uden turister over det hele<<

Og Kasper Mørk har ret i sin iagttagelse. I hvert fald det indre København ligger øde hen. Et par løbere i neonfarver passerer hist og her, men i det store hele er der tomt.

Nyhavn var tom mandag 16.03.2020 Vis mere Nyhavn var tom mandag 16.03.2020

B.T. tog på tur med et kamera for at se, hvordan København ser ud lige nu. Du kan se turen i videoen øverst i artiklen.

På Amalienborg kan man høre garderne sige “PSST”, når de vender sig. Der er ingen turister at skælde ud for at sidde på trappetrinene i dag.

Flere restauranter på Nyhavn har åbent. Men der er få gæster. Man se fra den ene ende til den anden. Et par naboer kommer trissende. De kalder det unikt:

>> Jeg har været her rigtig, rigtig, rigtig meget. Og jeg har aldrig set noget lignende. Det ligner en spøgelsesby<< fortæller Sabina Auken.

>> Det er trist at se sådan en dejlig del af byen ligge tomt. Men samtidig synes jeg det er godt. Det er vigtigt, at folk bliver hjemme nu<<