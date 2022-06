Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

København er blevet kåret som verdens bedste by at bo og leve i.

Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Kåringen står det internationale livsstilsmagasin Monocle bag. Monocle kårer hvert år de 25 bedste byer at bo og leve i.

»Jeg er en stolt københavner og overborgmester i dag. Kåringen er et kæmpe skulderklap til København, som endnu engang får den flotte hæder af at være verdens bedste by at bo og leve i. Det er en anerkendelse af københavnerne og vores fantastiske by,« siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S)

»Vores kollektive trafik, den stærke cykelkultur, kulturliv, erhvervsliv, klimafokus og vores gastronomiscene. Jeg kunne blive ved. Der er så mange grunde til, at mange af os har det sådan, at vi ikke kan drømme om at bo et andet sted end i København.«

Udover København, ligger Zürich og Lissabon i top tre, mens Stockholm ligger nummer fem, og Oslo må nøjes med en plads som nummer 23.

Det er femte gang, at København bliver kåret som 'most livable city'.

Monocle fremhæver i kåringen Københavns håndtering af coronakrisen, byens 'vibrerende' kulturliv og en 'booming' økonomi.

Derudover høster København roser for byens sikkerhed, gode offentlige transport og velfungerende velfærdssystem. Og som noget nyt har Monocle i år også fokus på byernes klimaindsatser og fremhæver Københavns ambitiøse mål om at være en CO2-neutral hovedstad.