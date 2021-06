Handler det om livskvalitet, så er København verdens bedste by at bo i.

Det mener i hvert fald det internationale livstils-, kultur- og rejsemagasin Monocle, skriver TV 2.

København prises blandt andet for, at børn kan rende frit omkring, at den er tilgængelig for personer med lav indkomst, at den har effektiv offentlig transport, god luftkvalitet og havne med rent vand.



»Ambitionen om at skabe et mere rent miljø er i top, og byen høster gevinsterne ved flere års urbane investeringer,« siger Monocles chefredaktør Andrew Tuck til Reuters.

København klarer sig ofte godt på lister over verdens bedste byer.

I 2019 kårede den internationale rejseguide Lonely Planet den danske hovedstad som verdens bedste by at besøge, og Monocle har også tre gange tidligere placeret København helt i top på deres liste over byer med bedst livskvalitet.

Toppen af listen over verdens bedste byer at bo i, er ifølge Monocle:

1. København (Danmark)

2. Zürich (Schweiz)

3. Helsinki (Finland)

4. Stockholm (Sverige)

5. Tokyo (Japan)

6. Wien (Østrig)

7. Lissabon (Portugal)

8. Auckland (New Zealand)

9. Taipei (Taiwan)

10. Sydney (Australien)

11. Seoul (Sydkorea)

12. Vancouver (Canada)

13. München (Tyskland)

14. Berlin (Tyskland)

15. Amsterdam (Holland)

16. Madrid (Spanien)

17. Melbourne (Australien)

18. Kyoto (Japan)

19. Brisbane (Australien)

20. Los Angeles (USA)