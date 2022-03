Bruger du de billige cykellygter fra supermarkedet, så lad være med at smide dem på gader og stræder, når de ikke virker længere.

Sådan lyder opfordringen fra en københavnsk mor, som er godt træt af de mange batterier, som falder ud af engangslygterne.

De er nemlig farlige for børn, siger hun til lokalavisen Østerbroliv.

Liudmyla Waller har en søn på 13 måneder, og han undersøger mange ting ved at putte dem i munden.

Derfor er Liudmyla Waller blevet særligt opmærksom på, at hovedstaden flyder med udtjente cykellygter og også deres små batterier.

Især omkring området ved cykelstativerne i Fælledparken er problemet stort, påpeger hun.

»Jeg så forleden en lille pige, der var ved at sluge et af dem, men vi nåede at stoppe hende, og jeg har også hørt om en 2-årig dreng i København, der fik et batteri fast i spiserøret. Det er farligt, fordi det kan ætse sig vej gennem kroppen,« siger hun til Østerbroliv.

Derfor opfordrer hun folk til at lade være med at smide lygterne fra sig eller samle dem op, hvis man opdager dem på sin vej.

I sidste måned døde en blot 18 måneder gammel skotsk baby efter at have slugt et batteri.

Også i Danmark har børn mistet livet på grund af batterier.

Tilbage i 2008 døde den 14 måneder gamle dreng Christian efter at have slugt et batteri.

Sagen vakte dengang megen opsigt, da det viste sig, at drenge døde på grund af lægesvigt.

Drengens forældre kontaktede hele 11 læger, fordi de mente, at barnet havde slugt batteriet. Alle afviste dem.

Udgangen blev tragisk. Efter to uger med feber, hoste, spisebesvær og smerter døde Christian Jim Andersen.