Selvom københavnerne nogle gange godt kan drømme sig væk til en gård på landet eller et sted med mindre støj og trafik, så er det faktisk ikke et helt skidt sted at bo.

På dette års liste over de byer, der er bedst at bo i, ligger København nemlig helt oppe på andenpladsen.

Kun slået af Wien i Østrig.

Listen hedder Global Liveability Index 2022 og er lavet af Economist Intelligence Unit, der er forsknings- og analyseafdelingen i Economist Group, som leverer prognoser og rådgivningstjenester globalt.

Københavns score ligger på 98,0 mod Wiens 99,1 – den højeste score er 100.

Men hvad er det, der gør København til et af de bedste steder at bo?

På både stabilitet (mængden af kriminalitet, terrortrusler, krig og civile konflikter), uddannelse og infrastruktur scorer den danske hovedstad topkarakter. 100 ud af 100 mulige point.

Mens man i kategorierne sundhedsvæsen og kultur scorer lige over 95. Det eneste område, Wien scorer under 100, er kultur, hvor de ligger på 96,3.

Sidste år lå København på 13.-pladsen, så det er en markant forbedring, som ifølge rapporten blandt andet skyldes, at coronapandemien er ovre, og der derfor er færre restriktioner for befolkningen.