Fra i går, tirsdag, blev lyset slukket flere steder i København.

Det gjorde det – og gør det fremover – fordi Teknik- og Miljøforvaltningen har iværksat tre tiltag efter drøftelse med Københavns Politi, skriver København Liv.

Men det er altså ikke gadebelysning, det drejer sig om.

Det er derimod såkaldt effektbelysning, som er det, der skaber stemning ved for eksempel at lyse på et monument, en facade, en statue eller et træ.

Her bliver lyset slukket og dæmpet Absalonstatuen: Belysningaf statuen på Højbro Pladsslukkes.

Agnete og Havmanden: Belysning af statuen Agnete og Havmanden, som er placeret under vandet i kanalen ved Højbro, slukkes.

Borups Plads: Uplights (lys i belægning) på pladsen slukkes.Grundbelysning er forsat tændt.

Brønshøj Torv: Uplights (lys i belægning) slukkes.Grundbelysning er forsat tændt.

Børsen: Facadebelysning ud mod Børsgade slukkes.

Christiansborg: Facadebelysning ud mod Børsgade slukkes.

Den Lille Havfrue: Belysning af statuen Den Lille Havfrue slukkes.

Den Røde Plads og Den Sorte Plads (Nørrebro, Superkilen): Neon-skilte slukkes. Lyskunstværk på Den Sorte Plads slukkes. Grundbelysningen er forsat tændt.

Egegade: Uplights i belægningen slukkes.

Finansministeriet: Frise på toppen af bygningen slukkes.

Frederiksborgvej nr. 153 (ved Bispebjerg Parkallé): Belysning på fugle-statueslukkes.

Frederiksborgvej/Frederikssundsvej (gadehjørner): Uplights(lysringe i belægning)slukkes.

Fælledparken: Der slukkes kun for uplights(lys i jord)og lys på genforeningsmonumentet. Der vil forsat være stibelysning.

Gammeltorv: Effektbelysning på Caritas Brønden på Gammeltorv slukkes. Pladsbelysning er tændt.

Gefionspringvandet: Belysningen på Gefionspringvandet ved Churchillparken slukkes.

Grundtvigskirken: Facadebelysning slukkes.

Gunløgsgade og Bergthorasgade: Der slukkes kun for uplights (lys i belægning) og lys toppe i orange/hvide kegler. Der vil forsat være gadebelysning.

Havneparken (ved Islands Brygge): Uplights (lys i belægning) og vægarmaturer slukkes.

Hedebygade, Amerikavej, Sundevedsgade mm. (kvarter mellem Enghavevej og Vesterbrogade): Uplights (lys i belægning) slukkes. De ligger på gadehjørner. Gadebelysning er forsat tændt.

Holmbladsgade: Uplights (lys i belægning), effektlys monteret på facadehjørner og kunstlyssøjler slukkes. Gadebelysning er forsat tændt.

Husum Torv: Farvet lys på træer slukkes. Grundbelysning er forsat tændt.

Højbro Plads: Uplights (lys i belægning) slukkes.Pladsbelysningen vil forsat være tændt.

Israels Plads: LED kantbånd slukkes. Pladsbelysningen vil forsat være tændt.

Istedgade: Istedlampen, som lyser med farvet lys, slukkes. Gadebelysningen vil forsat være tændt.

Kærlighedsøen (ved Ørestads Boulevard/Vejlands Allé): LED bånd i stativ/kunstoverdækning og uplights nede i bassin slukkes. Kærlighedsøen ligger isoleret i et naturområde, og har ikke nogen tilknytning til veje og andre stier.

Landemærket/Købmagergade (ved Rundetårn): Uplights (lys i belægning) slukkes.

Langebro (under broen, København siden): Kunstbelysning slukkes.Grundbelysning er tændt.

Laurids Skaus Gade: Lys på monument og runde siddebænke slukkes. Gadebelysning er tændt.

Liva Weels Plads: LED bånd i siddeplint/bænkeslukkes.

Lizzies Plads (ved Lyongade/Wittenberggade):Lysekrone med farvet lysslukkes.

Lyngsies Plads: Gobo-spots, som laver grønt mønster på jord, slukkes. Grundbelysning er tændt.

Møntmester Plads: Gobo-spots, som laver mønster på jord, slukkes. Grundbelysning er tændt.

Nikolaj Kirke: Facadebelysning af tårnet slukkes.

Nordvestparken/Hulgårds Plads: Stjerne-spots slukkes. Grundbelysning er forsat tændt.

Nørre Alle (ved det underjordiske p-hus og Sankt Johannes Kirke): Uplights (lys i belægning) slukkes.Gadebelysning er forsat tændt.

Nørrebroparken: De små gittermaster med lysstofrør og rød lys-top slukkes, da det er rent effektbelysning. Stibelysning vil forsat være tændt i parken.

Rådhuset: Facadebelysning slukkes.

Scandiagade: Farvet pære på snor/wire slukkes.

Skoleholdervej: Spots og linjelys i jord langs mur i det nye byrum mod kirkegården slukkes, samteffektbelysningen i sidde nicher. Gadebelysningen på Skoleholdervej er forsat tændt.

Sjælør station (under broen): Kunstbelysningen slukkes –pånær ved fortov og cykelsti på den vestligeside, hvor man kommer ned fra stationen, da den også fungerer som grundbelysning. På den måde vil en del af kunstværket også forsat kunne opleves og være med til at skabe lidt tryghed.

Stefansgade: Uplights (lys i belægning) slukkes. Gadebelysning er forsat tændt.

Sydhavn Station (under bro og på plads ved siden af): Effektbelysningen består af LED bånd oppe og rundt om søjler, samt linear armaturer som belyser brokonstruktion oppe. Der er også nogle bænke, på pladsen ved siden af stationen, som har LED bånd indbygget. Disse dele slukkes der for. Alt grundbelysning vil forsat være tændt.

Sønder Boulevard: Uplights (lys i belægning) slukkes. Gadebelysning er forsat tændt.

Thorvaldsens Museum: Facadebelysning af skulpturerne øverst ud mod Bertel Thorvaldsens Plads slukkes.

Under Elmene: Uplights (lys i belægning) slukkes. Gadebelysning er forsat tændt.

Vor Frelser Kirke: Facadebelysning af tårnet slukkes.

Øresundsvej/Kirkegårdsvej: Effektbelysning ved gavl slukkes. To spots på mast og 4 grønne linielys på facade.

Effektbelysning kan blandt andet sidde på facader, være nedgravet i jorden, være LED-bånd i siddemøbler og kanter samt kunstbelysning med eksempelvis farvet lys.

Det drejer sig om 47 steder i København.

Blandt andet facadebelysningen ved Rådhuset, Istedlampen på Istedgade, som lyser med farvet lys, farvet lys på træer på Husum Torv, ​belysning af Den Lille Havfrue.

Du kan se alle stederne i boksen oppe i artiklen.