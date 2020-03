Der er køer ved grænseovergangene i den sydlige del af landet for at komme ind og ud af Danmark mandag morgen.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Det gælder både i Frøslev på motorvejen og især ved Kruså.

Bilisterne må derfor regne med, at det tager mindst en halv time ekstra i forhold til normalt at komme gennem grænsekontrollen og ind i Danmark, forlyder det.

Fredag aften meddelte statsminister Mette Frederiksen, at Danmark lukker grænserne til udlandet.

Det blev sat i værk lørdag klokken 12.

Det sker i et forsøg på at stoppe spredningen af coronavirussen.

Søndag aften meddelte den tyske indenrigsminister på et pressemøde, at Tyskland lukker grænsen til Danmark mandag morgen klokken otte.

Grænselukningen kommer ud over Danmark også til at gælde Frankrig, Østrig, Schweiz og Luxembourg.

Lukningen kommer til at ligne den, som Danmark indførte over for Tyskland lørdag.

Polen og Tjekkiet har også lukket deres grænser mod Tyskland.

Grænsekontrollen betyder også ændringer i togtrafikken til og fra Tyskland, skriver DSB på Twitter mandag morgen.

Det betyder blandt andet, at togene mellem København H og Hamburg slet ikke kører. Det samme gælder togene mellem Aarhus H og Hamburg.



Togene mellem Fredericia og Flensburg kører som normalt, oplyser DSB.

Passagerne må forberede sig på, at togene fra Flensburg kan blive 30 minutter forsinkede fra Padborg i forbindelse med grænsekontrollen.

