Et uheld på Helsingørmotorvejen giver tirsdag morgen problemer, fordi venstre spor lige nu er spærret.

Det skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

Uheldet er sket i sydgående retning fra Hørsholm mod København mellem Kokkedal og Hørsholm C.

Ingen personer er kommet alvorligt til skade, men uheldet giver en del udfordringer for trafikken.

Færdselsuheld på Helsingørmotorvejen Sydgående nord for afkørslen til Isterødvejen i Hørsholm. Ikke alvorlig personskade, men skaber trafikale problemer, da der pt. kun er et spor farbart. Mvh. Vagtchefen — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) May 19, 2020

I skrivende stund er der kun et spor farbar.

På Trafikinfo.dk skriver Vejdirektoratet, at der i øjeblikket er en forlænget rejsetid på op til 10 minutter.

Trafikken forventes først at blive normal efter myldretiden.

Opdateres...