Jesper Boysen kunne se det med egne øjne i søndags. Her stod 30 mennesker i kø foran en Power-butik i Herlev.

»Det er ingen hemmelighed, at vi har et overordentligt varelager, der skal brages af til udsalget. Det får vi taget det værste tryk af med den facilitet, der er her,« siger direktøren for elektronikkæden.

Og hvordan kan det nu lade sig gøre, når alle butikker – store som små – i øjeblikket er coronanedlukkede? Jo, ifølge Berlingske skyldes det et lille musehuld i de bekendtgørelser, der har skabt rammerne for de lukkede butikker.

Her står det nemlig udtrykkeligt, at butikker gerne må udlevere varer, der er bestilt på nettet. Hos Power og også Elgiganten har den såkaldte 'click and collect'-model været brugt længe.

I forhold til den nuværende situation har man ifølge Elgiganten-direktør Peder Stedal dog først lige skulle justere webopsætningen, så kunderne betaler i forbindelse med bestilling.

Sådan har det ikke været tidligere. Men det betyder, at ekspeditionen ved butikkerne gør hurtigere, og at kunderne ikke kommer ind i butikkerne.

Fra både Power og Elgiganten lyder vurderingerne, at der er rigeligt med plads mellem kunderne, når de står i kø og venter på deres bestilte varer.

Hos brancheforeningen Danske Erhverv er man glade for, at butikker ved hjælp af 'musehullet' kan få solgt nogle varer på trods af nedlukningen, men her lyder meldingen samtidig, at der er tale om en nødløsning, der ikke »kan kompensere for de omsætningstab, som butikkerne oplever ved at lukke ned«.

Også i forbindelse med den igangværende fyrværkerihandel sker salget eksempelvis kun via 'click and collect'-modellen.